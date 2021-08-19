سكب عليها بنزين.. القبض على زوج أشعل النيران في زوجته بسفاجا

ألقت مباحث سفاجا القبض على زوج شخص بمدينة سفاجا أشعل النيران فى زوجته على خلفية خلافات زوجية بعد أن سكب عليها البنزين ، ونُقلت الزوجة إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا بلاغًا من مستشفى سفاجا المركزي، يفيد باستقبال امرأة في العقد الرابع من العمر، مصابة بعدة حروق، وأجريت لها الإسعافات الأولية، وما زالت حالتها تحت الملاحظة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة تدعى «ن. ا»، في العقد الرابع من العمر، حيث سكب زوجها ويدعى «ع. ا» البنزين عليها، وأشعل النيران بها، ما تسبب في وصول النيران إلى جميع أعضاء جسمها، ونُقلت السيدة إلى مستشفى سفاجا المركزي، وجارٍ التحقيق.

وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا من القبض على الزوج «ع. ا»، وجارٍ التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن حالة السيدة مصابة بحروق بالوجه والرقبة بنسبة 35%، وأجريت لها الإسعافات الأولية وحالتها مستقرة، وتم حجزها للعلاج وجارٍ عمل اللازم.