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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظريف يطالب أمريكا والناتو بتعويض أفغانستان عن خسائر الاحتلال

ظريف
ظريف

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بتعويض أفغانستان عن "الخسائر" التي لحقت بالبلاد جراء الوجود الأمريكي في أفغانستان والذي طال لأكثر من 20 عام.

وقال ظريف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء: "رغم حديث أمريكا وحلف الناتو عن الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، إلا أن أحداث أفغانستان تثبت أنهم قاموا باحتلال هذا البلد وأماكن أخرى بهدف تحقيق مصالحهم فحسب".

وأضاف أن أمريكا وحلف الناتو "لم يحققا هدفهما من احتلال أفغانستان ويتوجب عليهما تعويض البلاد على غزوهما واحتلالهما".

وفي وقت سابق، أعرب  الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين "لإرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان وبذل الجهود في مسار تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبها".  

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وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شی جین بينج قال رئيسي إن "خروج الأجانب، وكذلك التجارب الماضية في أفغانستان، أثبتت بوضوح أكثر مما مضى ضرورة مواكبة ومشاركة جميع التيارات الأفغانية لضمان أمن وتنمية أفغانستان".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيسي أن "الارتقاء بمستوى التعاون وتطوير العلاقات مع الصين يعد أولوية للحكومة الإيرانية على صعيد السياسة الخارجية".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده تدعم مبدأ الصين الموحدة وتدين تدخلات الولايات المتحدة، التي وصفها بالوقحة، في شؤون الصين الداخلية.

ظريف أمريكا الناتو حلف الناتو أفغانستان ايران الولايات المتحدة

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