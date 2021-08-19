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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسي: مستعدون للتعاون مع الصين لإرساء الاستقرار في أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين "لإرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان وبذل الجهود في مسار تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبها".  

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شی جین بينج قال رئيسي إن "خروج الأجانب، وكذلك التجارب الماضية في أفغانستان، أثبتت بوضوح أكثر مما مضى ضرورة مواكبة ومشاركة جميع التيارات الأفغانية لضمان أمن وتنمية أفغانستان".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيسي أن "الارتقاء بمستوى التعاون وتطوير العلاقات مع الصين يعد أولوية للحكومة الإيرانية على صعيد السياسة الخارجية".

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وقال الرئيس الإيراني إن بلاده تدعم مبدأ الصين الموحدة وتدين تدخلات الولايات المتحدة، التي وصفها بالوقحة، في شؤون الصين الداخلية.

وتحدث رئيسي عن "مشاريع الصين الاستراتيجية مثل المشروع العملاق المعروف بـ "حزام واحد ـ طريق واحد"، قائلا إنه يتطابق مع مصالح إيران، وأضاف أن التنفيذ الكامل لبرنامج التعاون الشامل بين إيران والصين ينبغي وضعه في جدول أعمال جميع الأجهزة في البلدين.

وثمّن رئيسي تعاون الحكومة الصينية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا وبيع اللقاح لإيران، مبديا أمله بالإسراع في توفير ملايين جرعات اللقاح المشتراة.
 

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