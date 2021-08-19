سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف النيوزلندي ويبستر

تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب النيوزلندي ويبستر مواليد 1988 بعقد يمتد لمدة لموسم رياضى 2021_2022 ، لينضم لسلة زعيم الثغر .



و من المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق مطلع الشهر القادم فور وصوله للبلاد

و يُجيد " ويبستر " اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية ، و عقب إشادة الكابتن أحمد مرعى باللاعب وإمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغة اتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر .



ويأتي التعاقد مع المحترف " ويبستر " ثالث هدافي كأس العالم 2019 بالصين في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولة العربية أواخر سبتمبر القادم بالاسكندرية والبطولات المحلية .

