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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريال أشرف تكشف دور صوت والدتها في حصد الميداليات

فريال أشرف
فريال أشرف

كشفت فريال أشرف، بطلة مصر في الكاراتيه، وصاحبة الميدالية الذهبية التاريخية في أولمبياد طوكيو، والتي جاءت بعد 19 عاما من حصول كرم جابر عليها في المصارعة.

وقالت فريال أشرف، خلال ظهورها ببرنامج «ملعب أون تايم»: بحس من صوت والدتي أنا هعمل إيه في البطولة، بيكون فيه حلم كده قبل البطولة لازم تحلمه أعرف من صوتها، إذا كان الصوت ده قلقان ولا فرحان محكتليش عن حلم قبل الأولمبياد وأوقات بكون مش مطمنة وأوقات بكون مطمنة.

وأضافت فريال: صوتها كان قبل البطولة بتضحك ومتفائلة لو فيه حاجة بتكون متوترة ومش عايزه تطول في الكلام عشان محسش بحاجة، المرة دي كان صوتها فرحان اللي هو إن شاء الله ربنا هيكرمك قلتلها وقتها انتي حلمتي حلم وتوهت مني مرضيتش تقولي.

وعن المباراة النهائية، أكدت فريال أشرف: كنت نازلة الماتش مش شايفة غير الذهب فقط، كنت نازلة أجيبه وكنت عايزه اسمع النشيد الوطني قبل ما أمشي، مكنش ينفع منسمعوش.

فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه الميدالية الذهبية التاريخية في أولمبياد طوكيو كرم جابر المصارعه

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فريال أشرف تكشف دور صوت والدتها في حصد الميداليات

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