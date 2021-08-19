توفير حياة كريمة لأهالي قرية المنبطح بوسط سيناء

تفقد اللواء أسامه أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، مشروعات البنية الأساسية بقرية المنبطح وخاصة مشروعات الكهرباء ،لتوفير حياة كريمة للأهالي المقيمين بالقرية والتجمعات المحيطة، بناء علي توجيهات اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن تنمية وسط سيناء وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين داخل قري مركز ومدينة الحسنة، وقد رافقه لجنة من جهاز تعمير سيناء، وكل من المهندس مدير شركة هندسة الكهرباء بالحسنة، و المهندس مدير الإدارة الهندسيه بمجلس المدينة.

توفير سبل الحياة

حيث قام بالمرور علي تجمع الدغانجه بقرية المنبطح وتم عمل معاينة لتوصيل الكهرباء للتجمع وذلك بهدف توفير سبل معيشة كريمه لأهالي قري المركز والمدينة وتحقيق مستوي إجتماعي لائق بهم ، كما تم عمل معاينة لمشروع ربط خط كهرباء الجهد المتوسط، من منطقة الكونتيلا حتي قرية القصيمه بطول ١٩ كيلو متر .

وقال اللواء أسامة إن المشروع يمثل نقلة نوعية للأهالي المقيمين في التجمعات التي يمر بها الخط.كما يتيح الأهالي المقيمين التوطين في القري وإقامة مشروعات متناهية الصغير لتوفير احتياجاتهم .

يأتي ذلك في ضوء المتابعة والإهتمام المستمر من اللواء رئيس المركز والمدينة للإرتقاء بمستوي الخدمه المقدمه للمواطنين بالقري ورفع المعاناه عنهم وتوفير حياه كريمة.

