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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. جرعة كورونا المعززة ستكون من نفس نوع الجرعتين السابقتين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية فى الأردن عادل البلبيسي، الخميس، إن "إعطاء من مضى على تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا أكثر من 8 أشهر جرعة معززة لن يكون في الفترة الحالية، وسينظر فيه لاحقا". وفقا لما ذكرته صحيفة الدستور الاردنية

وأضاف البلبيسي أن الجرعة المعززة من لقاح كورونا ستكون من نفس نوع اللقاح في الجرعتين السابقتين.

من جانبه أكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري، ضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من مطعوم فيروس كورونا لأصحاب المناعة المتدنية.

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وأضاف حول مخرجات اجتماعه مع اللجنة الوطنية للأوبئة، أن "سنقوم بوضع قائمة بالأمراض التي تؤثر على المناعة والتي نشجع أصحابها بأخذ الجرعة الثالثة، على سبيل المثال المرضى المصابين بالسرطان، زراعة النخاع، والفشل الكلوي، وكل الأمراض المتعارف عليها بأنها تسبب بنزول المناعة، وسنقوم بعرض هذه القائمة على موقع الوزارة وأيضا من خلال وسائل الإعلام".

الأردن الجرعة المعززة لقاح كورونا وزير الصحة الأردني

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