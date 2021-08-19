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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية

صدى البلد

  أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف- في بيان أوردته قناة السعودية الإخبارية -اليوم /الخميس/- "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".


وكان التحالف قد أعلن في 13 أغسطس الجاري، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية، مضيفا أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها ونتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

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