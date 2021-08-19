اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يدعو الشباب للتبرع بالبلازما

في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما دعا اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر للمشاركة في المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم . يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى مصر، والتي انطلق بها المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزاً آخر خلال العام الجاري. وذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هذا المشروع كان حلمًا يراوده منذ أن كان وزيرًا للدفاع وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وسيكون له آثارًا طبية مميزة على الدولة المصرية.



ماهي بلازما الدم وما هي استخداماتها

بلازما الدم هي أحد مكونات الدم وهي مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار وتشكل بلازما الدم حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان وتلعب بلازما الدم دورًا هامًا في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرمونات وغيرها. تساعد بلازما الدم في الشفاء من الامراض المزمنة والمميتة.

الشروط الواجب توافرها للتبرع بالبلازما

أن يكون المتبرع فوق سن الـ18 عاماً، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ3 أشهر الماضية.

جحم البلازما التبرع بها

يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما، حسب الحالة الصحية للمتبرع.

طريقة التبرع وسلامة المتبرع

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة مجاهد على مأمونية عملية التبرع بالبلازما بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، موضحاً أنه يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى اتوماتيكياً عن طريق مجموعة من الأنابيب ذات الاستعمال الواحد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتصلة بفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما، وفقاً لبروتوكولات مكافحة العدوى.

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