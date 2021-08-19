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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لخلافة ساسي .. الزمالك يقترب من ضم لاعب مالاجا الإسباني

محمد بن خماسة لاعب
محمد بن خماسة لاعب مالاجا الإسباني

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، اقترب من حسم صفقة الجزائري محمد بن خماسة لاعب وسط فريق مالاجا الإسباني، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، إلى صفوف الدحيل القطري.

 

وذكر موقع “ dz foot" الجزائري، أن المفاوضات بين إدارة نادي الزمالك وممثلي محمد بن خماسة، وصلت إلى مرحلة متقدمة.

 

وأشارت الصحيفة الجزائرية، إلى أن محمد بن خماسة يسعى للظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد، بعدما عاني مع مالاجا الموسم الماضي، بسب الإصابات وعدم الجاهزية البدنية.

 

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وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد بن خماسة لاعب مالاجا الإسباني، 400 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

عرض سعودى لخطف أوباما من الزمالك وكارتيرون يطلب رمضان صبحي
 

في سياق آخر، كشف الإعلامى إسلام صادق، عن تلقى يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب فريق الزمالك، عرضا من نادى الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال صادق فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أوباما تلقى عرضا من نادى الحزم السعودى على سبيل الاعارة مقابل مليون دولار، واللاعب يضغط على ادارة الزمالك للرحيل بعد نهاية الدوري".


وأضاف: "كارتيرون طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع رمضان صبحي حال رحيل يوسف أوباما عن صفوف الفريق فى نهاية الموسم".

 

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

 

 

الزمالك مالاجا ساسي محمد بن خماسة نادي الزمالك

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