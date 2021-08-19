تحرك برلماني من حازم إمام بعد نتائج أولمبياد طوكيو 2021

تقدم النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2021.

وقال إمام في طلب الإحاطة، شاركت مصر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بـ ١٣٤ لاعبا ولاعبة بواقع ٨٦ رياضيا و٤٨ رياضية، وانتهت الأولمبياد بحصول مصر علي ٦ ميداليات في أربع ألعاب وهي: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث، مع الأخفاق في باقي الألعاب الأخرى.

وأضاف النائب حازم إمام، إنه في ظل تلك النتائج تقدم بطلب إحاطة لاستبيان أسبابها والوقوف علي ما تم بها من إجراءات واستعدادات ونفقات مالية.

وطالب إمام، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة بالجلسة العامة بحضور الوزراء والمسئولين المختصين.

وقال عضو مجلس النواب، إن الهدف من طلب الإحاطة، الوقوف علي أسباب الإخفاق لعلاجها وكذلك دراسة أسباب الفوز في بعض الألعاب لتعظيمها والاستفادة منه.