النائب عامر الشوربجي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتحسين مؤشرات الدين وتعزيز النمو الاقتصادي

أميرة خلف

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكدا أنها ستعزز من أداء النمو الاقتصادي.


وأكد" الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن هذه الإجراءات ستعمل على تعزيز الاستدامة المالية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يحفز الاستثمارات الخاصة ويزيد من قدرة الدولة على الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب دورها في تحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع الإنتاجية الوطنية.

جاء ذلك بعد أن اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.


وصرح السفير محمد الشناوى،  المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار. 

كما اطّلع الرئيس خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

