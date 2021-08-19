أسرع 5 حيل للتخلص من النمل جربيها بنفسك

طرق سحرية يمكن ان تساعدك على التخلص من النمل سريعا وبطريقة طبيعية فيما يلي بعض الطرق الطبيعية لمساعدتك على التخلص من غزو النمل وفقا لموقع femina.in

1-القرفة



رش القليل من مسحوق القرفة في خزانتك بالقرب من مدخل منزلك لمنع النمل بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك نقع كرات القطن في بضع قطرات من زيت القرفة الأساسي وتركها في منزلك.

2.عصير ليمون



اخلطي الليمون مع كوب من الماء لتحضير "رذاذ النمل" و يمكنك أيضًا نقع بعض كرات القطن في عصير الليمون غير المخفف وتركها في الأماكن التي تكتشف فيها غزو النمل.

3-فلفل حريف



بسبب رائحته القوية ، يدمر الفلفل الحريف الإشارات الكيميائية التي يعتمد عليها النمل أثناء توجهه نحو الطعام أو مستعمراتها ، مما يساعدك على التخلص منها بشكل فعال. رش بعض المسحوق في المناطق المعرضة للنمل في منزلك ، مثل مطبخك ، للتخلص منها نهائيًا.

4-النعناع



يعمل النعناع كطارد للحشرات نظرًا لرائحته القوية ويمكنك غلي بعض الأوراق في كوبين من الماء وبمجرد أن يبرد ، قم برش المحلول في الأماكن التي يتواجد فيها النمل.

باستخدام قطعة قطن ، يمكنك أيضًا وضع بضع قطرات من زيت النعناع العطري على طول الاماكن التى يتواجد فيها النمل.

5-خل أبيض





يمكن لرائحة الخل القوية أن تخفي بسهولة آثار رائحة النمل ، مما يجعلها تفقد إحساسها بالاتجاه.

اخلطي نصف كوب من الماء والخل في زجاجة رذاذ ورجيه جيدًا و رش هذا المحلول للتخلص من النمل على الفور.



