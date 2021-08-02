نشرة المرأة .. علامات للإصابة بالنوبات القلبية تغفلها الكثير من النساء وطريقة مذهلة للقضاء على النمل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أهمها خلال التقرير الآتي...

نشرة المرأة

أضرار الكحول على جسم الإنسان أبرزها تأثير على جهازك المناعي والعصبي

أضرار الكحول على جسم الأنسان عديدة من اللحظة الأولى فقد يؤدي تناول كوب في اليوم إلى إلحاق ضرر ضئيل بصحتك العامة.

لماذا تعتبر أختك الكبرى من أهم الأشخاص في حياتك.. دراسات تجيب

إذا كان لديك أخت كبيرة ، يمكنك الاختباء خلفها عندما تواجه مشكلة ، وجعلها تقوم بالأعمال المنزلية الخاصة بك

طريقة مذهلة للقضاء على النمل في الصيف من مطبخك

طريقة مذهلة للقضاء على النمل في الصيف من مطبخك وتطرده بأمان فيما يلي أفضل الطرق لقتل النمل وطرده بشكل طبيعي وآمن أبرزها عن طريق استخدام صابون اليدين ونشا الذرة والقهوة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج ..اكتشاف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين.. إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه لك برجك اليوم الأثنين 2-8 -2021 وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

علامات الإصابة بالنوبات القلبية تغفلها الكثير من النساء

تصاب ما يقرب من 4 من كل 10 نساء ممن يعانون من النوبة القلبية لا يشعرون بأي ألم في الصدر على الإطلاق وقد تأتي آلام الصدر وتختفي أيضًا.

تحدث النوبة القلبية، عندما يتم حظر إمداد القلب بالدم ولا تستطيع عضلة القلب الحصول على ما يكفي من الأكسجين ومن الأعراض الشائعة للنوبة القلبية ألم الصدر هى كالتالى