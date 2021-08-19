لتوعية الفلاحين .. تكثيف دور الإرشاد الزراعي في المحافظات

اجتمع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ومديري عموم الارشاد الزراعي، بمحافظات الدلتا، وذلك بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور خالد أبوشادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وقال الدكتور علاء عزوز ان ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف دور الإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة، لتوعية المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية لهم، والمعلومات الارشادية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم.

وأشار عزوز الى انه سيتم عقد لقاءات دورية مستمرة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، لمتابعة تنفيذ التكليفات، وتحديد المهام بصفة مستمرة، والوقوف على اية مشكلات او عوائق في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها: منظومة تحديث الري، وأهمية زيادة توعية المزارعين بالمحافظات المختلفة، للتحول الى نظم الري الحديث، حيث تم استعراض الفوائد التي تعود على المزارعين زيادة انتاجيتهم، وتوفير الوقت والمجهود، وتوفير مياه الري المستخدمة في الزراعة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مما يساهم في زيادة دخول المزارعين.

وأشار عزوز الى ضرورة متابعة المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم كافة سبل الدعم لها، وسرعة تسليم المواقع التي تم تحديدها للمبادرة الى الجهات المنفذة، ومتابعة أعمال التنفيذ والانشاء أول بأول.

كما شدد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، على سرعة الاستعداد للموسم الجديد لجمع وتدوير قش الأرز، نظرا لما له من فوائد اقتصادية وبيئية، مشيرا الى أهمية تكثيف حملات التوعية بالتغيرات المناخية ومواجهة تأثيراتها السلبية على الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني، واهمية التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، للحد من الآثار السلبية لهذه التغيرات.

وتابع عزوز الى ان هناك اهتمام من القيادة السياسية بالمشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة والخاص بمراكز تجميع الألبان، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين والمربيين والعاملين في هذا المجال، لافتا الى أهمية توعية المربيين بهذا الشأن، لضمان حصول المواطن على كوب لبن صحي ومفيد.

وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أهمية الاستفادة المثلي من المراكز الارشادية بالقرى والمحافظات المختلفة، وتحقيق دورها التي تم انشاءها من أجله، لتقديم كافة سبل الدعم الفني والارشادي للمزارعين، مع ضرورة الاستغلال الأمثل للمراكز الارشادية غير المستغلة بعد حصرها، تمهيدا للاستفادة منها، لافتا الى أهمية التوسع أيضا في الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الارشاد الزراعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام المختلفة، لتوصيل التوصيات الفنية الحديثة والمستمرة للمزارعين، بشكل سريع، وذلك فضلا عن وسائل الارشاد الزراعي، من حملات ارشادية وحقول حقلية، وايام الحقل، وايام الحصاد، والمدارس الحقلية، والمرور الدوري والمستمر على المزارعين في الحقول.



كما اشتملت الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، التوسع في نشر الممارسات الزراعية الحديثة، واستخدام الميكنة الزراعية، والتوسع في خدمات الدعم الارشادي والفني للمزارعين، والتوعية بالمشروعات الزراعية الكبرى، والمبادرات التي تدعمها الدولة والتي تعود بالنفع على المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.