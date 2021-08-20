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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عويان: أي تهاون في الإجراءات الاحترازية سيكون له عواقب

حازم عويان ،عضو مجلس
حازم عويان ،عضو مجلس النواب

اشاد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب باهتمام الحكومه بالمتابعه اليومية ، لمواجهة فيروس كورونا،  مؤكدا ان الدوله تبذل جهد كبير في التصدي لانتشار الفيروس لدرجه اننا وصلنا الي مرحلة جيدة .

 

واضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"،  انه علينا الحفاظ على ما وصلنا اليه ، ولكن أي تهاون في الاجراءات الاحترازية سيكون له عواقب وخيمة خاصة بعد حديث مستشار الرئيس للشؤون الصحية الدكتور عوض تاج الدين،  حول إمكانية وجود متحورات لكورونا في مصر ، وبالتالي يجب ان يتم تشديد الرقابة.

 

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عودة العمل بجميع مراكز لقاح كورنا بكامل طاقتها فى قنا

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أعلن ارتفاع الإصابات.. تاج الدين يكشف توقعاته بشأن دلتا كورونا في مصر

 

جدير بالذكر أن  قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إمكانية وجود متحورات كورونا في مصر، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الوضع الحالي وفقا للظروف الصحية مع رصد دقيق لعدد الحالات، مع العلم أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بنسبة 10%.

 

 وتوقع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن تحورات كورونا الجديدة موجودة بكل العالم، مؤكدا أن المتحور دلتا يزداد في البلدان المنتشر فيها.

 

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن الدولة بدأت في إعطاء لقاحات كورونا وفقا للأولويات، ولذلك كان التركيز الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أعلنا عن التوجه نحو تطعيم الطلاب والمدرسين ومن هم لهم علاقة بالعملية التعليمية وسيكون إلزاميا، إضافة إلى تطعيم المسافرين بالخارج. 

 

 وأشار تاج الدين ، إلى أن مصر منذ فترة طويلة وضعت إستراتيجية محددة وهي الحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا  من مصادر متعددة، مؤكدا أن هدفنا تطعيم أكبر قدر من السكان.

 

 

مجلس النواب كورونا الإجراءات الاحترازية عوض تاج الدين تطعيم الطلاب متحور دلتا

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