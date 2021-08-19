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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دافع عن والدته.. مقتل فرد أمن بمستشفى خاص بسبب "لمبة" في الجيزة

المتهم بقتل فرد أمن
المتهم بقتل فرد أمن في إمبابة

تسود حالة من الحزن الشديد بين أهالي شارع جامع الصلاح بمنطقة إمبابة في الجيزة عقب مقتل جارهم فرج سراج 33 عاما فرد أمن بمستشفى خاص أثناء دفاعه عن والدته خلال مشاجرة مع جيرانه. 


ولقي المجني عليه مصرعه أثناء محاولته الدفاع عن والدته ومعاتبة جاريه اللذان سب والدته وتشاجرا معها بسبب "لمبة".

المجني عليه


قال سراج.ح والد المجني عليه بداية الواقعة، كانت مساء الأحد الماضي، عندما كانت والده المجني عليه، وتملك سوبر ماركت للمساعدة في المعيشة تمارس عملها كعادة كل يوم، وإذا بالناموس يتزايد، فقامت بإطفاء لمبة الكهرباء الخاصة بها، لكنها تفاجأت بأحد الجيران، ويدعى محمد.ح قام بافتعال مشاجرة وتعدى عليها بالسب والإهانة.

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وأضافت والدة المجني عليه أن زوجة المجني عليه اتصلت بزوجها هاتفيا تخبره بأن والدته تعرضت للإهانة من أحد الجيران؛ بسبب لمبة كهرباء على الفور حضر المجني عليه إلى مكان الواقعة، وخلال حديثه مع جاره ومعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهم، وخلالها قام المتهم بإحضار عدد من البلطجية تعدى أحدهم على المجني عليه بسلاح أبيض مطواة، ووجه إليه طعنة نافذة أودت بحياته بعد نقله إلى المستشفى.

المجني عليه


أوضحت زوجه المجني عليه أن الضحية لم يكن له خلافات سابقة مع المتهم، وكان يتمتع بشعبية كبيرة وسمعة طيبة بين أهالي المنطقة، وأنه خلال المشاجرة لم يكن له أي نية للقتل، وكان يسعى لحل المشاجرة بشكل ودي وإنهاء الخلاف.

مقتل فرد أمن دفاعا عن والدته في إمبابة

كانت أجرت نيابة إمبابة في الجيزة تحقيقات مع المتهمين بقتل عامل دافع عن والدته بعد مشاجرة نشبت بين 2 مع والدته لعدم إضاءتها مصباح مثبت أعلى محل عملها أثناء تنفيذهما أعمال إصلاحية بالشارع، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 


تلقت غرفة النجدة في الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة عامل إثر الاعتداء عليه بآلة حادة.


وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أن شخصين عاتبا والدة المجني عليه لعدم إضاءتها مصباح مثبت أعلى محل عملها أثناء تنفيذهما أعمال إصلاحية بالشارع.

المتهم بقتل فرد أمن في إمبابة

وسرعان ما تطور الأمر بينهما، ليتدخل نجل السيدة للدفاع عنها وتطور الأمر إلى مشاجرة تلقى على إثرها الشاب طعنة نافذة بالجسم أردته قتيلا، حاول الأهالي إسعاف المصاب بنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.


وتم القبض على المتهمين والتحفظ على أداة السلاح المستخدم بالجريمة"سلاح أبيض" تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة في الجيزة التحقيق.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار الحوادث جريمة امبابة مقتل فرد امن

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