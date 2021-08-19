منتصف سبتمبر.. انطلاق المهرجان الدولي للفنون الشعبية الـ21 بالإسماعيلية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الاجتماع التنسيقي الأول للمهرجان الدولي للفنون الشعبية الحادي والعشرين والمقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢١.



جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء مجدى عناني السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمهرجان.

ونوقش خلال الاجتماع، أعداد الفرق المشاركة لهذا العام من المهرجان وتوجيه الدعوة لعدد محدود من الفرق الأجنبية بسبب جائحة كورونا وكذلك الفرق المقيمة بالقاهرة والتابعة لسفارات الدول الأجنبية ومشاركة فرق الفنون الشعبية لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلي مشاركة فرق الفنون الشعبية من الأطفال صغار السن فى حفلى الافتتاح والختام.

تناول الاجتماع، عرض لعدة مقترحات سيتم دراسة إمكانية تنفيذها على هامش المهرجان، منها عقد أمسيات شعرية وأنشطة ثقافية ومعارض للفنون التشكيلية و معارض لمشغولات يدوية تعكس التراث البدوى لسيدات القنطرة شرق، كما تم مناقشة عرض كرنفال الفرق المشاركة فى مهرجان الفنون الشعبية الحادى والعشرين.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من نسب الحضور والتباعد بين الحضور و مراعاة أن تكون أماكن العروض بمناطق مفتوحة وجيدة التهوية، وأن تكون نسبة الحضور من الذين تم تطعيمهم بالمحافظة والمسجلين على موقع وزارة الصحة وكذا مراعاة تطعيم كافة اللجان التنفيذية المسئولة عن تنظيم المهرجان.

وأكد شريف بشارة على ضرورة استغلال الأماكن السياحية بالمحافظة لتنشيط السياحةالداخلية والخارجية من خلال الظهور بالمظهر الجمالى اللائق لمهرجان الفنون الشعبية الحادى والعشرين .

و من جهته أشاد الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإستضافة محافظة الإسماعيلية لأطفال مشروع أهل مصر وما لمسوه من حفاوة الاستقبال وزيارة متحف الإسماعيلية القومى.

كما وجه عطوة جزيل الشكر لمحافظ الإسماعيلية على إصراره على إقامة مهرجان الدولى للفنون الشعبية الحادى والعشرين لهذا العام.

