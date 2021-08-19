فرج عامر: افتتاح فندق سموحة أول يوليو 2022

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه من المقرر افتتاح مشروع الفندق داخل النادي في الأول من يوليو 2022، أو عند بدء التشغيل أيهما أقرب، وذلك نظرًا لتوقف الأعمال مدة 6 أشهر وفقًا لتعليمات رئاسة الوزراء.

وأكد المهندس فرج عامر أن المزايدة الخاصة بالمشروع طُرحت في 18 أبريل 2020، وتم توقيع العقد في 4 مايو 2020، وتم الترسية على شركة لاند مارك الساحل الشمالي، وذلك من إجمالي ثمان شركات تقدمت للمزايدة.

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وأضاف المهندس فرج عامر إلى أن مدة حق الانتفاع تبلغ 25 عامًا، ومبلغ الإيجار لأول عام شاملاً المحلات يبلغ 14 مليونًا و600 ألف جنيه، وبزيادة مركبة تراكمية سنوية قدرها 5%.

وأشار إلى أن ارض مبنى الفندق كان مقام عليها مزرعة خيول وغير مستغلة جيدًا، وتم إعادة تصميمها لتضم أكبر مجمع حمامات سباحة أوليمبي ومبنى فندق، وذلك وفقًا لتصميم معماري مميز بإجمالي مبلغ 75.000.000 لجميع حمامات السباحة وصالة البولينج والهيكل الخرساني لمبنى الفندق بدون أي مباني مقامة داخله او أي تشطيبات، وتتحمل شركة لاند مارك قيمة تجهيز مبنى الفندق بمبلغ إجمالي وقدره 250 مليون جنيه.