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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لطلاب جامعة القاهرة.. توقعات تنسيق الآداب.. وعميد الكلية يعلق على نيل شهادة الأيزو.. وعدد طلاب الطب البشري 2021

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد آداب القاهرة: نستعد لاستقبال 4000 طالب 

أول تعليق من آداب القاهرة حول حصول الكلية على شهادة الآيزو 

 

ينتظر طلاب الثانوية العامة ، خلال الأيام القادمة المرحلة الأولى من عملية التنسيق الإلكترونى للشعبة العلمية والشعبة الأدبية ويتساءل عدد كبير منهم حول الأرقام الأولية للتنسيق. 

 

ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن توقعات التنسيق لكلية الآداب للعام الجامعى 2021-2022 . 

 

وقال شريف شاهين لـ صدى البلد: "اتوقع تنسيق كلية الآداب في المرحلة الأولي والثانية لن يقل عن ٨٠٪؜ للانتظام و٧٥٪؜ للانتساب في أقسام اللغة العربية والاجتماع والفلسفة والتاريخ.



وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن السعة الاستيعابية لعدد الطلاب الجدد من طلاب جامعة القاهرة للعام الجامعي 2021 -2022 . 


وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إن كلية الآداب تستعد لاستقبال حوالي ٤ آلاف طالب وطالبة للعام الجديد.

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أول تعليق من عميد أداب القاهرة بعد حصول الكلية على شهادة الأيزو

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وقال الدكتور حسن خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن كليات الطب البشري بالجامعات المصرية ستستقبل ما يزيد على 10 آلاف طالب خلال تنسيق الجامعات 2021 .


وأضاف "خالد"  في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن أعداد الطلاب الذين سيتم استقبالهم هذا العام لن تقل أو تزيد بنسبة كبيرة عن الأعداد التي استقبلتها كليات الطب البشري على مدار الأعوام الماضية.


بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ، موضحة أن  الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954.

وقال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن شعبة علمي علوم وصل عدد الطلاب الذين حصلوا بها  على أكثر من 90 % بلغ 16 ألف طالب والذين يستهدفون كليات الطب والصيدلة والأسنان.

بينما أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم بكليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية قد يصل إلى 3 آلاف طالب بينما كليات الصيدلة تتخطى الـ7 آلاف وقد تصل إلى 8 آلاف طالب.

وبمقارنة الاعداد التي سيتم استقبالها بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة يتضح أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان سيتخطى الـ90% بينما سيقل الحد الأنى لكليات الصيدلة عن الـ 90%، وبذلك يتراوح مؤشر الحد الأدنى لكليات الطب البشري ما بين الـ 91.5% إلى 92%، بينما طب الأسنان تتراوح ما بين 90.7 % لـ91%، ويقل الحد الأدنى لكليات الصيدلة عن الـ90 % ليتراوح ما بين الـ 89% و 90%.

 

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حصول الكلية على شهادة الآيزو iso900:2015  .

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ومن جانبه قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد : “بدأنا في أكتوبر ٢٠٢٠ بتشكيل وحدة جديدة باسم جودة هيكلة الإدارة وتهدف الي تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعود معظمها بالصالح لإرضاء العميل سواء الطالب او الخريج او ولي الامر او عضو هيئة التدريس او الإداري أو العامل من خلال مراجعة شاملة لكافة إجراءات العمل وفق معيار الأيزو رقم ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ معيار جودة الإدارة” .


وأضاف الدكتور شريف شاهين :" تم التعاقد مع إحدى شركات التأهيل لهذا الغرض وبحمد الله تم الحصول على الاعتماد ومنح الشهادة يوم أمس وسوف تصل لنا في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم".


شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم الجغرافيا في آداب القاهرة


على الجانب الآخر ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم  الجغرافيا  لعام 2021-2022.


وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد، إن شرط الالتحاق بقسم  الجغرافيا   بـ كلية الآداب أن يكون الطالب حاصلا على أعلى مجموع اعتباري.


وفى نفس السياق، أكد الدكتور شريف شاهين، أن الدبلومات لديها عدة شروط يجب توافرها فى الطالب حتى يقدر على الالتحاق بها.


وأشار “شاهين”، إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، وأن يجتاز امتحان القسم الذى يرغب في الالتحاق به.

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