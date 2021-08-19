عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول تعليق من عميد أداب القاهرة بعد حصول الكلية على شهادة الأيزو

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حصول الكلية على شهادة الأيزو iso900:2015  .

ومن جانبه قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد : “بدأنا في أكتوبر ٢٠٢٠ بتشكيل وحدة جديدة باسم جودة هيكلة الإدارة وتهدف الي تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب معظمها لصالح إرضاء العميل سواء الطالب او الخريج او ولي الامر او عضو هيئة التدريس او الإداري او العامل من خلال مراجعة شاملة لكافة إجراءات العمل وفق معيار الايزو رقم ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ معيار جودة الإدارة” .

وأضاف الدكتور شريف شاهين :" تم التعاقد مع احدى شركات التأهيل لهذا الغرض وبحمد الله تم الحصول علي الاعتماد ومنح الشهادة يوم امس وسوف تصل لنا في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم ".

txt

لدعم الأنشطة الإبداعية.. جامعة القاهرة تنظم مهرجان المسرح لمدة أسبوعين

txt

حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية تفتح باب التسجيل للمعسكر الصيفي

شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم الجغرافيا في آداب القاهرة

على الجانب الاخر ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم  الجغرافيا  لعام 2021-2022.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد، إن شرط الالتحاق بقسم  الجغرافيا   بـ كلية الآداب أن يكون الطالب حاصلا على أعلى مجموع اعتباري.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور شريف شاهين، أن الدبلومات لديها عدة شروط يجب توافرها فى الطالب حتى يقدر على الالتحاق بها.

وأشار “شاهين”، إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، وأن يجتاز امتحان القسم الذى يرغب في الالتحاق به.

 

وأوضح الدكتور شريف شاهين ، شروط الدبلوم التخصصي في الفلسفة ، وهو أن يكون الطالب حاصلا على تقدير مقبول من كلية الآداب ، بينما يجب أن يكون حاصلا على تقدير جيد بالنسبة للكليات الأخرى ، مؤكدا على اجتياز مقابلة شخصية.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير في آداب القاهرة

يوجد عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم على درجة الماجستير من الطلاب في كلية الآداب جامعة القاهرة يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالآتي:

1- شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بـ الدبلوم أو الماجستير.
2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة  
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي" .
5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .
6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .
7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .
8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .
9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .
10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة)

الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة شهادة الايزو

ترشيحاتنا

فرج عامر: افتتاح فندق سموحة أول يوليو 2022

هرب من حرب كابول فمات في يوركشاير.. مصرع طفل أفغاني ببريطانيا

البيت الأبيض يكشف معلومات جديدة حول حادث الكونجرس

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يضيف خاصية جديدة للرسائل ذاتية الاختفاء.. وسامسونج تطلق Galaxy A03s بسعر منخفض

الجماهير تكشف توقعاتها عن حسم الزمالك لـ الدوري "فيديو"

استشاري طب الحالات الحرجة بلندن: اللقاحات الموجودة حاليا فعالة ضد متحور دلتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

المزيد

ساحة رأي

آلاء خليل زيدان تكتب: سلبيات تُهدد قِيَم المجتمع

منى عاشور تكتب: يا دعاة المادة دعوا الصنعة لصانعها

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ