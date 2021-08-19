أول تعليق من عميد أداب القاهرة بعد حصول الكلية على شهادة الأيزو

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حصول الكلية على شهادة الأيزو iso900:2015 .

ومن جانبه قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد : “بدأنا في أكتوبر ٢٠٢٠ بتشكيل وحدة جديدة باسم جودة هيكلة الإدارة وتهدف الي تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب معظمها لصالح إرضاء العميل سواء الطالب او الخريج او ولي الامر او عضو هيئة التدريس او الإداري او العامل من خلال مراجعة شاملة لكافة إجراءات العمل وفق معيار الايزو رقم ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ معيار جودة الإدارة” .

وأضاف الدكتور شريف شاهين :" تم التعاقد مع احدى شركات التأهيل لهذا الغرض وبحمد الله تم الحصول علي الاعتماد ومنح الشهادة يوم امس وسوف تصل لنا في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم ".

شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم الجغرافيا في آداب القاهرة

على الجانب الاخر ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم الجغرافيا لعام 2021-2022.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد، إن شرط الالتحاق بقسم الجغرافيا بـ كلية الآداب أن يكون الطالب حاصلا على أعلى مجموع اعتباري.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور شريف شاهين، أن الدبلومات لديها عدة شروط يجب توافرها فى الطالب حتى يقدر على الالتحاق بها.

وأشار “شاهين”، إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، وأن يجتاز امتحان القسم الذى يرغب في الالتحاق به.

وأوضح الدكتور شريف شاهين ، شروط الدبلوم التخصصي في الفلسفة ، وهو أن يكون الطالب حاصلا على تقدير مقبول من كلية الآداب ، بينما يجب أن يكون حاصلا على تقدير جيد بالنسبة للكليات الأخرى ، مؤكدا على اجتياز مقابلة شخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير في آداب القاهرة

يوجد عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم على درجة الماجستير من الطلاب في كلية الآداب جامعة القاهرة يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالآتي:

1- شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بـ الدبلوم أو الماجستير.

2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة

3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .

4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي" .

5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .

6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .

7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .

8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .

9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .

10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة)