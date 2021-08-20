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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

المحلات المخالفة أسفل عقارات حى الواحة مدينة نصر تهدد حياة سكان شارع الخمسين

صدى البلد

اشتكى سكان شارع الخمسين فى عمارات هيئه النقل العام بحى الواحة مدينة نصر  ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من وجود محلات تجاريه أسفل العقارات مخالفة للقانون .

حى الواحة مدينة نصر

وتقول السيدة أسماء محمد في رسالتها : نشتكى نحن سكان العقار رقم ٤١ بشارع الخمسين ، عمارات هيئه النقل العام بحى الواحة مدينة نصر من وجود محلات تجاريه أسفل العقار مخالفة للقانون حيث ان هذه المحلات هى فى الأصل  شقق سكنيه وجراجات ولا وجود لمحلات تجاريه فى رخصة العقار، ونظرا لان هذه المحلات التجارية غير مرخصه فبالتالي لا توجد عدادات كهربائية لهذه المحلات وهم يقومون بسرقة الكهرباء بما يخالف القانون .

وأضافت : أن أحد هذه المحلات عبارة عن مطعم كبير به مطبخ كبير يحتوى على العديد من أسطوانات البوتاجاز والتى تهدد أمن وسلامة العقار نظرا لخطورة حدوث انفجار فى هذه الأسطوانات وخاصه ان الدفاع المدني لم يعطى رخصه لهذه المحلات ولم يتم مراعاة أي شكل من اشكال الأمان ، كما ان هذه المحلات تأخذ حصة من نصيب السكان و حقهم فى وجود جراجات للسيارات  .

محافظة القاهرة

وناشدت المسئولين فى مدينة نصر ومحافظة القاهرة النظر اليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة .

وطالبت بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه المحلات التجارية المخالفة لما تسببه للسكان من أذى وضرر كبير كما انها تهدد أمن وسلامة العقارات في شارع الخمسين فى عمارات هيئه النقل العام بحى الواحة مدينة نصر. 


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مدينة نصر شارع الخمسين عقار مخالف خدمة بين الناس محلات تجارية عقارات مخالفة حى الواحة عمارات هيئه النقل العام

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