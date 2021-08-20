المحلات المخالفة أسفل عقارات حى الواحة مدينة نصر تهدد حياة سكان شارع الخمسين

اشتكى سكان شارع الخمسين فى عمارات هيئه النقل العام بحى الواحة مدينة نصر ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من وجود محلات تجاريه أسفل العقارات مخالفة للقانون .

حى الواحة مدينة نصر

وتقول السيدة أسماء محمد في رسالتها : نشتكى نحن سكان العقار رقم ٤١ بشارع الخمسين ، عمارات هيئه النقل العام بحى الواحة مدينة نصر من وجود محلات تجاريه أسفل العقار مخالفة للقانون حيث ان هذه المحلات هى فى الأصل شقق سكنيه وجراجات ولا وجود لمحلات تجاريه فى رخصة العقار، ونظرا لان هذه المحلات التجارية غير مرخصه فبالتالي لا توجد عدادات كهربائية لهذه المحلات وهم يقومون بسرقة الكهرباء بما يخالف القانون .

وأضافت : أن أحد هذه المحلات عبارة عن مطعم كبير به مطبخ كبير يحتوى على العديد من أسطوانات البوتاجاز والتى تهدد أمن وسلامة العقار نظرا لخطورة حدوث انفجار فى هذه الأسطوانات وخاصه ان الدفاع المدني لم يعطى رخصه لهذه المحلات ولم يتم مراعاة أي شكل من اشكال الأمان ، كما ان هذه المحلات تأخذ حصة من نصيب السكان و حقهم فى وجود جراجات للسيارات .

محافظة القاهرة

وناشدت المسئولين فى مدينة نصر ومحافظة القاهرة النظر اليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة .

وطالبت بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه المحلات التجارية المخالفة لما تسببه للسكان من أذى وضرر كبير كما انها تهدد أمن وسلامة العقارات في شارع الخمسين فى عمارات هيئه النقل العام بحى الواحة مدينة نصر.



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