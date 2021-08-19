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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية: على طالبان ضمان مرور آمن للأفغان والأجانب من كابول

وزير خارجية المملكة
وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب

قال وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، إن وزراء خارجية مجموعة السبع طالبوا حركة طالبان اليوم الخميس بضمان مرور آمن للأفغان والأجانب من كابول.

وقال راب، الذي ترأس مؤتمرًا عبر الهاتف لوزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، في بيان إن الدول السبع ستواصل جهود إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر من كابول.

وقال إن “وزراء مجموعة السبع طالبوا طالبان بضمان المرور الآمن للأجانب والأفغان الراغبين في المغادرة”.

واتفق الدبلوماسيون على أن طالبان يجب أن تتأكد من أن أفغانستان لا تأوي إرهابيين يمكن أن يهددوا الأمن الدولي.

كما قالوا إن الأزمة الأفغانية تتطلب استجابة عالمية ، بما في ذلك من الجهات المانحة والجيران الإقليميين. 

وخلصوا إلى أن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتوفير طرق إعادة توطين 'آمنة وقانونية' للنازحين الأفغان.

فرنسا المانيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة اليابان طالبان وزير خارجية الأفغان دومينيك راب

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