26 جامعة متاحة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة.. تعرف عليها

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد التنسيق الإلكتروني الموحد بالجامعات الخاصة هذا العام، والذي، تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة.

وازضحت الوزارة الشهادات التي يطبق عليها هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، بينمل نظام تنسيق خريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية( بالجامعات الخاصةهو أنه تم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم، وترتيب رغباتهم فقط.

ويصل عدد الجامعات المشاركة في التنسيق الإلكتروني إلى 26 جامعة، وتشمل:

• مصر الدولية.

• الألمانية بالقاهرة.

• أكتوبر للعلوم الحديثة.

• الأهرام الكندية.

• مصر للعلوم والتكنولوجيا.

• المستقبل.

• المصرية الروسية.

• 6 أكتوبر.

• النهضة.

• الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

• الفرنسية فى مصر.

• البريطانية فى مصر.

• سيناء– القنطرة.

• النيل.

• فاروس.

• المصرية للتعلم الإلكتروني.

• هليوبوليس.

• بدر.

• دراية.

• الجيزة الجديدة.

• الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

• حورس.

• المصرية الصينية.

• سفنكس.

• ميريت.

• السلام.