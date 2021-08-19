كيف تتعاملين مع زوجك العصبي؟.. استشاري نفسي يجيب

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن لغة التواصل والحوار والتفاهم أحد مقاومات نجاح الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن البعض عند حدوث أي مشكلة يرى أن الانفصال أفضل، وهذا أحد أسباب فشل العلاقة.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك علاقات زوجية استمرت لـ30 عامًا أو أكثر، ويجب اعتبار هذه العلاقات نماذج ناجحة، والاستفادة من هذه التجارب لإنجاح العلاقة الزوجية.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الزوج إذا كان عصبيًا، فيجب تنجب الوصول إلى عصبية هذا الشخص من خلال الانسحاب المؤقت، لأن العصبية تُظهر أسوأ ما في هذا الشخص، معقبًا: "الطبع مش بيتغير، ومفيش شخص عصبي هيتغير، ولازم نختار الوقت المناسب للحديث عن المشاكل".

الكبت بين الزوجين قد يؤدي إلى تصرفات جنونية

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن التراكمات في الحياة الزوجية والضغط والكبت وعدم التفاهم والتواصل بين الزوجين قد يؤدي إلى ارتكاب الإنسان لبعض التصرفات التي لا يدركها.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن التراكمات قد تحدث في وقت قصير بسبب الإهانة والجرح، وتختلف من شخص لآخر حسب الفروق الفردية، معقبًا: "ممكن في شخص يتحمل كتير، وشخص تاني لا يستطيع أن يتحمل أي ضغط".

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى ضرورة عدم الانفعال عند حدوث مشكلة، والابتعاد قدر المستطاع عند المشكلة، وبعد ذلك الرجوع والحديث بهدوء، لأن الإنسان في العصبية يتحول من مرحلة السواء إلى مرحلة اللا سواء، معقبًا: "بيكون أشبه بالمجنون، ممكن يمسك سكينة، بيكون زي الشخص اللي في غيبوبة، وقد يقتل أحد".