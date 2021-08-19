عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تتعاملين مع زوجك العصبي؟.. استشاري نفسي يجيب

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن لغة التواصل والحوار والتفاهم أحد مقاومات نجاح الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن البعض عند حدوث أي مشكلة يرى أن الانفصال أفضل، وهذا أحد أسباب فشل العلاقة.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك علاقات زوجية استمرت لـ30 عامًا أو أكثر، ويجب اعتبار هذه العلاقات نماذج ناجحة، والاستفادة من هذه التجارب لإنجاح العلاقة الزوجية.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الزوج إذا كان عصبيًا، فيجب تنجب الوصول إلى عصبية هذا الشخص من خلال الانسحاب المؤقت، لأن العصبية تُظهر أسوأ ما في هذا الشخص، معقبًا: "الطبع مش بيتغير، ومفيش شخص عصبي هيتغير، ولازم نختار الوقت المناسب للحديث عن المشاكل".

الكبت بين الزوجين قد يؤدي إلى تصرفات جنونية

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن التراكمات في الحياة الزوجية والضغط والكبت وعدم التفاهم والتواصل بين الزوجين قد يؤدي إلى ارتكاب الإنسان لبعض التصرفات التي لا يدركها.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن التراكمات قد تحدث في وقت قصير بسبب الإهانة والجرح، وتختلف من شخص لآخر حسب الفروق الفردية، معقبًا: "ممكن في شخص يتحمل كتير، وشخص تاني لا يستطيع أن يتحمل أي ضغط".

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى ضرورة عدم الانفعال عند حدوث مشكلة، والابتعاد قدر المستطاع عند المشكلة، وبعد ذلك الرجوع والحديث بهدوء، لأن الإنسان في العصبية يتحول من مرحلة السواء إلى مرحلة اللا سواء، معقبًا: "بيكون أشبه بالمجنون، ممكن يمسك سكينة، بيكون زي الشخص اللي في غيبوبة، وقد يقتل أحد".

استشاري الصحة النفسية العلاقات الأسرية لغة التواصل نجاح الحياة الزوجية 3 ستات

ترشيحاتنا

البريد: نستهدف فتح آفاق تعاون مع جميع الوزارات لخدمة المواطنين

مصدر في طالبان يوضح مستقبل الحكومة وسياستها تحت حكم الحركة

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

وزير التعليم: لن نسمح بالغياب في المدارس إلا لأصحاب الأعذار القانونية

تاج الدين: لقاحات كورونا المعترف بها دوليا موجودة بمصر .. فيديو

جمال ياقوت: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية يرسخ أركان الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

بعد تنفيذ القرار الرئاسي.. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

الصحة تزف خبرا سارا للمصريين المسافرين للخارج

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

آلاء خليل زيدان تكتب: سلبيات تُهدد قِيَم المجتمع

منى عاشور تكتب: يا دعاة المادة دعوا الصنعة لصانعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ