مخرج لعبة نيوتن يرد على الاتهامات الموجهة له

قال المخرج تامر محسن، إن فكرة مسلسل لعبة نيوتن جاءت من اللعبة، وليس من الفيزياء، موضحًا أنه استشار نجله عن الاسم وأجاب عليه فى أقل من ربع دقيقة.



وأضاف مخرج "لعبة نيوتن" خلال حواره ببرنامج " معكم " المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه سعيد بالتفاعل الإيجابي مع المسلسل، و حالة الرضاء من الجمهور.



ولفت إلى أن مسلسل نيوتن جاء بعد 4 سنوات توقف عن العمل، وقبلها كانت 10 سنوات بدون عمل.

وأشار إلى أنه يحاول تقديم أشياء مختلفة وقريبة لـ أفلام السينما.



وكشف أنه يستمع لـ كلام و اتهامات الأشخاص بشأنه مثلا أن تامر محسن كسول ، وأشياء من هذا الأمر، وأكد أن المسلسل يعتبر 16 ساعة، وعند تقسيمة لـ أفلام يعد رقم.

مسلسل "لعبة نيوتن"، شارك فى بطولته كل من :

عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.