التعليم: سنترك التابلت هدية لطلاب الثانوية العامة ولن نطالب باسترداده

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لن تطالب طلاب الثانوية العامة 2021 بإعادة اجهزة التابلت إلى الوزارة بما انهم انهوا دراستهم بالتعليم قبل الجامعي .

وقالت وزارة التربية والتعليم : منذ بدء توزيع التابلت على طلاب المرحلة الثانوية ، والوزارة تؤكد دائما على انه يعتبر للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بـ الثانوية العامة ، ثم يعتبر الجهاز بعدها هدية مجانية للطالب



تابلت طلاب الثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم : قامت كل مدرسة بأخذ اقرار على الطالب و ولي الامر الناجح بأنه استلم التابلت الذي اصبح ملكا له ، وتقوم المدارس الثانوية بتجميع الاقرارات الخاصة بالطلبة الناجحين بالصف الثالث الثانوي 2021 بكشوف مجمعة وارفاق كشوف النتيجة الدالة على النجاح للادارة العليمية قسم التوريدات لخصمها من دفاتر العهدة ، ويكون على قسم التوريدات بالادارة اتباع الاجراءات المخزنية نحو خصم عهدة التابلت للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة مع الاخذ في الاعتبار شرط خصم عهدة التابلت للطالب.

التعليم : وزعنا مليون و800 ألف تابلت على طلاب مرحلة الثانوية العامة

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي التطوير في المرحلة الثانوية والذي بدأ عام 2017 وكان محوره استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات مختلفة من فهم نواتج التعلم بدلًا من المرحلة المبسطة جدًا من استرجاع المعلومات، مشيرًا إلى أن الأسئلة الجديدة هامة جدًا لأنها أسئلة معيارية، مصممة بشكل علمي كامل وتقيس المستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل، وهذا كان محور التغيير في الثانوية العامة، وعلى هذا الأساس تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وتم إعداد خريطة امتحانات بها مواصفات معيارية وبمواصفات عالمية، وتم عقد امتحانات تجريبية لهذه الدفعة في ظروف صعبة وهي جائحة كورونا، وتم عمل تصحيح إلكتروني بدون تدخل لأي عنصر بشري لأول مرة.

تابلت طلاب الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تعميق استخدام التكنولوجيا للمرحلة الثانوية، وتم بذل جهد كبير للبنية التحتية في المدارس حيث يوجد لدى الطلاب مليون و800 ألف تابلت كوسيلة للاطلاع والتعمق في المعرفة والتعلم من المصادر الرقمية، موضحًا أن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل قنوات مدرستنا، والبث المباشر وبنك المعرفة وحصص مصر؛ للمساعدة على التعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم والتطبيق والتحليل، مؤكدًا أن مصادر التعلم الرقمية استخدمها عدد كبير من الطلاب، فعلى سبيل المثال منصة حصص مصر حققت نسبة مشاهدة مليون و400 ألف تقريبًا، كما حققت قناتي مدرستنا 1، 2 نسبة مشاهدة عالية جدًا، ومشترك بهذه القنوات حوالي 60 ألف مشترك، بالإضافة إلى نسبة دخول عالية على هذه القنوات، كما أنه تم تنفيذ 3 آلاف و350 حصة على البث المباشر، مما حقق استفادة كبيرة للطلاب.