لحظة القصف الإسرائيلي للأراضي السورية.. فيديو

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شرائط فيديو للحظة العدوان الإسرائيلي وقصف أهداف في الأراضي السورية، وذلك عبر الاجواء اللبنانية.

فيما نقل النشطاء شريط فيديو من الاراضي اللبنانية، لحظة عبور طائرات عسكرية إسرائيلية من الاجواء اللبنانية في اتجاه الاراضي السورية.

وكشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، عن تفاصيل العدوان الإسرائيلي على الاراضي السورية.

وقالت الدفاع السورية إن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص.

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بسماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، مشيرة الي ان الدفاعات الجوية للجيش السوري تمكنت من التصدى لأهداف معادية في سماء دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، منتصف الشهر الجاري ، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان إن طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء"، سقط داخل الأراضي السورية، السبت، نتيجة "خلل فني".

وأضاف أدرعي أنه لا مخاوف من تسرب للمعلومات من خلال حطام الطائرة، مؤكداً إجراء تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وتابع "قواتنا رصدت الطائرة المسيرة وأسقطتها بنجاح، سنواصل العمل من أجل منع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

والاسبوع الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية امرأة حاولت التسلل من سوريا إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات التي كانت متواجدة في المكان "نقلت السيدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتقوم بالتحقيق معها في المكان".