الجو معتدل.. شاهد.. أجواء كوبرى قصر النيل وسط إقبال من المواطنين

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر أجواء ليلية من كوبري قصر النيل، وهروب المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة على كورنيش النيل.

وتوافد عدد من المواطنين ليلا، للاستمتاع بالجو، وركوب البواخر النيلية، وشرب المشروبات الباردة، والخروج في جو عائلي غير مكلف على رب الأسرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومزيد من ارتفاع فى نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 5 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 34



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30