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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 ملايين دولار .. أمريكا ترصد مكافأة للإبلاغ عن قائد جيش أفريقي سابق

أنطونيو إيندجاي
أنطونيو إيندجاي

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض على أنطونيو إيندجاي رئيس الأركان السابق لجيش غينيا بيساو.

وتتهم واشنطن إيندجاي بتجارة المخدرات والأسلحة، وكان يشغل منصب رئيسا لهيئة الأركان العامة لجيش غينيا بيساو خلال الفترة بين 2010 و2014، وكان له دور بارز في تمرد العسكريين ضد رئيس الوزراء كارلوس جوميس جونيور في أبريل 2010، والانقلاب أثناء الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2012.

وفي 2012 و2013 أصدرت السلطات الأمريكية مذكرات اعتقال دولية بحقه، بتهم متعلقة بتجارة وتهريب المخدرات ودعم الإرهاب.

ووصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه "واحد من أخطر الشخصيات المزعزعة للاستقرار في غينيا بيساو والمنطقة".

واتهمته الولايات المتحدة بالتآمر مع جماعة "فارك" اليسارية الكولومبية المتمردة لتهريب الكوكايين مع تخزينه على أراضي غينيا بيساو وشراء أسلحة لصالح الجماعة عبر شركات وهمية مسجلة في البلاد الأفريقية.
 

أنطونيو إيندجاي الخارجية الأمريكية غينيا بيساو الأمريكية أمريكا أفريقي

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