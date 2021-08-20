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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المصري يكشف تفاصيل أزمة الفريق المالية

صدى البلد

 

أشاد مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق بتجربة نادي الاتحاد السكندري هذا الموسم تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :حسام حسن إعتاد على صناعة النجوم ، ولديه خبرة كبيرة في شراء لاعبين بأقل تكلفة مالية وتحويلهم إلى نجوم ومن ثم تسويقهم إلى الأندية الكبيرة وتحقيق الإستفادة المادية للنادي ، بالإضافة إلى أنه يضع بصمته سريعاً على كل نادِ يتولى تدريبه ، كما أنه يقدم موسماً مميزاً هذا الموسم مع الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، رغم قلة الإمكانيات الفنية ، وغياب بعض العناصر الهامة مثل رزاق سيسيه .

واختتم أبو الدهب : المصري يعاني من أزمة مالية كبيرة هذا الموسم ، لذلك لا ألقي باللوم على مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية حال تسويق بعض نجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري مثل كريم العراقي و عمر كمال عبد الواحد وغيرهم ، من أجل توفير الموارد المالية للنادي .

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محمد يوسف يعدد أسباب تعثر الأهلي في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته امس بإستاد مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت هناك استعداداً لمواجهة المصري ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأكتفي سعد سمير، مدافع الفريق بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدى سعد سمير جلسة في الجيم وتدريبات جري حول الملعب، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن غياب سعد سمير عن التدريبات الجماعية جاء بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

كما أكتفي جونيور أجايي، لاعب الوسط بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبد الحفيظ: «أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».

وأنتظم أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد أدى جلسة علاج طبيعي على هامش مران الأهلي أمس، بسبب آلام في عضلة السمانة، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء جلسة في «الجيم» بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.

النادي المصري حسام حسن الدوري الممتاز الاتحاد السكندري المالية إسلام صادق

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