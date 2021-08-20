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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طفلة بنزيف .. سقطت من شرفة منزلهم فى القليوبية

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة قليوب فى القليوبية بالاستعلام عن حالة طفلة سقطت من شرفة منزلهم مما أدى إلى إصابتها باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد ، كما أمرت النيابة بسماع أقوال اهلية المصابة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى يفيد استقبال طفلة 4 سنوات نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.


وبالمعاينة والفحص وسؤال والد الطفلة "محمد ص م" 23 سنة والذى أكد أنه أثناء لهو طفلته "جنى" بشرفة الشقة سكنهم بالدور الثانى بقرية طنان دائرة المركز اختل توازنها وسقطت فى الشارع مما أسفر عن إصابتها الواردة بالتقرير الطبى.


من ناحية اخرى لقيت طالبة ثانوى فى القليوبية  مصرعها إثر سقوطها من الدور الرابع في منزلها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة أثناء نشر الغسيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


تلقي العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة إخطارا بسقوط فتاة من الدور الرابع في مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها في الحال.


جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم أحمد عصر لمكان الواقعة الواقعة.


وبالمعاينة والفحص تبين أن الفتاة "كريمة ن" 18 سنة طالبة بالثانوية العامة وبسؤال والدها وشقيقتها أنها كانت تنشر الغسيل وحدث لها حالة إغماء واختل توازنها وسقطت أثناء ذلك ونفوا أنها انتحرت بسبب الثانوية العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.


كما تخلص شخص من حياته بالانتحار بالقليوبية شنقا لفشله فى العلاج حيث قام بربط إشارب بسقف مسكنة المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة بطوخ التحقيق. 


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم قها يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانتحار شخص داخل مسكنه ، وتبين قيام المدعو " ع .أ" 35 سنة عاطل ومقيم الحسانية بربط إشارب فى سقف منزله المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه مما أدى إلى مصرعه وذلك لفشله فى العلاج من الإدمان تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة التحقيق .

القليوبية مدير أمن القليوبية النيابة العامة الطب الشرعى تحريات المباحث

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