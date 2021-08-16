المشدد 10 سنوات للمتهمين بالتعدى على عامل في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل علي ماهر والمستشار ماجد نصر هلال والمستشار خالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 5 متهمين ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ 4 أخرين ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، بالقضية رقم 39971 لسنة 2018، والمقيدة برقم 3817 لسنة 2018 كلى شمال بنها، لاتهامهم بهتك عرض عامل وإصابته بإحداث عاهة له وترويعه باستخدام سلاح نارى.

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وأوضحت المحكمة أن أمر الإحالة تضمن أن المتهمين هتكوا عرض المجنى عليه "م ف ح"، عامل، بأن انتزعوا ثيابه العلوية بالقوة والتهديد عنوة عنه واصطحبه لأحد الأماكن العامة بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، كما عقدوا العزم وبيتوا النية بأن أعدوا أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش" وذخائر من ذات العيار وما أن ظفروا به فى مسكنه بالقرية حتى انهالوا عليه بالضرب.



وتابعت المحكمة أن المتهمين اصطحبوا المجنى عليه لأحد الأماكن العامة بالقرية واستمروا فى التعدى عليه وأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى نشأ عنها إصابته بعاهة مستديمة.

من ناحية أخرى ، تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية من انتشال جثة شخص مجهول الهوية غرق بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة جرى نقل الجثة لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبرى ابو زعبل دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وجرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى وجرى انتشال جثة الشخص و بالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر قمحى البشرة وطولها 165 سم، يرتدى تيشيرت نبيتى وبنطال جينز كحلى اللون بمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر بحوزته على أية أوراق تفيد فى تحديد شخصيته.



وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة التى أمرت برفع البصمة الوراثية للجثة، ونشر الصورة الخاصة به للتوصل لأهليته والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثة للتعرف على أسباب الوفاة.



من جانبها ، أصيب شخصين فى مشاجرة نشبت بين طرفين بمنطقة الكوم الأحمر بشبين القناطر بسبب خلافات حول الإرث تعدى كلا من الطرفين على الآخر بسلاح أبيض سكين جرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الكوم الأحمر دائرة المركز ووقوع مصابين.



و بالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول "أحمد ع م" 32 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالرأس وآخر باليد اليسرى وجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالبطن وشقيقه ""محمد ع م" 30 سنة و وطرف ثان "يونس ع أ"، 38 سنة عامل ومصاب بجرح شبه نافذ بالفخذ الأيسر و"مصطفى ع ا"، 23 سنة عامل.



وتبين وجود خلافات حول الإرث بين الطرفين لوجود علاقة نسب بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر باستخدام سلاح أبيض "سكين" وإحداث ما بهم من إصابات وجرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.