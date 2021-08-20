وزراء خارجية أمريكا والهند وإسبانيا يبحثون تطورات الأوضاع في أفغانستان

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيريه الهندي سوبراهمانيام جايشانكار والإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مكالمتين منفصلتين تطورات الأوضاع في أفغاستان.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن بلينكن وجايشانكار اتفقا على استمرار التنسيق بشأن الأوضاع المتدهورة في أفغانستان.



وفي مكالمته مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ناقشا التنسيق المستمر مع الحلفاء والشركاء في أفغانستان، وناقش الجانبان جهود الإجلاء الجارية وسبل تعزيز سلامة وأمن جميع الأفغان والمواطنين الدوليين.



كما بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في مكالمة هاتفية، عرض ألبانيا استقبال الأفغان الراغبين فى مغادرة بلادهم مؤقتًا.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن بلينكن توجه بالشكر لراما لاستمراره في رغبة ألبانيا بإيواء المحتاجين.



ووفقا للبيان، جدد الوزيران التأكيد على الشراكة الوثيقة بين البلد.

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج على أهمية التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء لضمان الإجلاء الآمن والمنظم لأفراد الحلفاء وشركائهما الأفغان.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الجانبين أكدا خلال مكالمة هاتفية أيضا أهمية التخطيط لمسار الناتو بشأن الانخراط في أفغانستان.

وأعرب المسئولان عن تطلعهما إلى عقد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الناتو في وقت لاحق من اليوم الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.