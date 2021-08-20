هل يزامل ميسي؟.. موقف باريس سان جيرمان من ضم محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، موقف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “le10sport” الفرنسي، أنه رغم الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية برغبة باريس سان جيرمان في ضم محمد صلاح، لتعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل، إلا أن النجم المصري لم يكن موضع اهتمام ملموس من قبل إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، أو أي نادٍ أوروبي آخر “كبير”، خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن إدارة ليفربول لا تفكر أبدا في بيع محمد صلاح هذت الصيف، على الرغم من أن مفاوضات التجديد بين إدارة الريدز والنجم المصري، لا تسير بأفضل شكل ممكن.

وأشار الموقع الموقع الفرنسي، إلى أن تمسك إدارة نادي ليفربول بخدمات محمد صلاح، قلل من احتمال انتقال “مو” إلى باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

يذكر أن باريس سان جيرمان، تعاقد مؤخرا، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قادما من برشلونة، في صفقة انتقال حر.

رامي عباس يثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح

كان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل، بعد تألق بعد تألق “مو” أمام نوريتش سيتي، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، السبت الماضي، بصناعة هدفين، وتسجيل هدف، حيث كتب عبر حسابهخ الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" أتمنى أن يشاهدوا ذلك".

ورفض نادي ليفربول، التعليق على تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، حيث مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، لـ صدى البلد"" نحن لا نعلق على مثل هذه الأشياء".

ويستعد محمد صلاح، رفقة ليفربول حاليا، لمواجهة بيرنلي، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.