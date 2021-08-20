عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يزامل ميسي؟.. موقف باريس سان جيرمان من ضم محمد صلاح

صلاح وميسي
صلاح وميسي

كشف تقرير صحفي، موقف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وذكر موقع “le10sport”  الفرنسي،  أنه رغم الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية برغبة باريس سان جيرمان في ضم محمد صلاح، لتعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل، إلا أن النجم المصري لم يكن موضع اهتمام ملموس من قبل إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، أو أي نادٍ أوروبي آخر “كبير”، خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف الموقع الفرنسي، أن إدارة ليفربول لا تفكر أبدا في بيع محمد صلاح هذت الصيف، على الرغم من أن مفاوضات التجديد بين إدارة الريدز والنجم المصري، لا تسير بأفضل شكل ممكن.

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح

وأشار الموقع الموقع الفرنسي، إلى أن  تمسك إدارة نادي ليفربول بخدمات محمد صلاح، قلل من احتمال انتقال “مو” إلى باريس سان جيرمان.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

 

يذكر أن باريس سان جيرمان، تعاقد مؤخرا، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قادما من برشلونة، في صفقة انتقال حر.

 

رامي عباس يثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح

 

كان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل، بعد تألق بعد تألق “مو” أمام نوريتش سيتي، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، السبت الماضي، بصناعة هدفين، وتسجيل هدف، حيث كتب عبر حسابهخ الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" أتمنى أن يشاهدوا ذلك".

 

ورفض نادي ليفربول، التعليق على تغريدة رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، حيث مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، لـ صدى البلد"" نحن لا نعلق على مثل هذه الأشياء".

 

ويستعد محمد صلاح، رفقة ليفربول حاليا، لمواجهة بيرنلي، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

باريس سان جيرمان محمد صلاح ليفربول صلاح وميسي عقد محمد صلاح

ترشيحاتنا

المصري عماد أشرف يكتسح لاعب إسرائيل بخماسية في بطولة العالم للمصارعة

هل يزامل ميسي؟.. موقف باريس سان جيرمان من ضم محمد صلاح

دعاء تفريج الهموم وإزالة الهم والكرب يوم الجمعة

الإسكان: سحب 47 ألف كراسة شروط لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 2»

ارتفاع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

انهيار عقار دمنهور.. 10 شروط جديدة لإصدار تراخيص البناء

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

بلهاء وسذج ..هجوم عنيف من مدحت شلبي على جماهير الأهلي

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

وزير التعليم ينفي تعديل نتيجة الثانوية العامة المعلنة للطلاب على موقع الوزارة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ