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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

معرض تجار التجزئة بإنجلترا يفتح أبوابه نوفمبر المقبل.. اعرف التفاصيل

معرض تجار التجزئة
معرض تجار التجزئة بانجلترا يفتح أبوابه نوفمبر القادم

تستعد مدينة برمينجهام لإقامة أكبر معرض لتجار التجزئة للسيارات، الذي سيفتح أبوابه للزائرين بدءًا من يوم 11 نوفمبر القادم، الحدث برعاية شركة "إن إيه سي" وهي شركة تكنولوجيا معلومات يابانية متعددة الجنسيات مكاتبها الرئيسية يقع في ميناتو، طوكيو، اليابان.

وفقًا لموقع "إيه إم أونلاين"، المعرض سيركز بشكل مباشر على إتاحة فرصة للقاء بين الحضور وكبار الممثلين من مزودي الخدمات والموردين لتجزئة السيارات، مع فرصة جديدة لاكتشاف أحدث تقنيات البيع بالتجزئة التي يقدمها موفرو الحلول المبتكرة مع دراسة التغيرات التي تطرأ على الأسواق وتوقع مستقبل الصناعة وتطوير طرق لتقليل آثار الصدمات والضغوط الناجمة عن الأحداث المستقبلية، و تقديم شرح لأحدث المتطلبات واللوائح القانونية لحماية أعمالهم .

وطالبت إدارة المعرض الإسراع في التسجيل لحضور المعرض وحجز مكانهم مبكرًا حتى يستمتعوا بجدول حافل من اللقاءات وحضور الندوات والأكشاك التفاعلية.

وقال "ناثان توملينسون"، مالك ومدير معرض "ديفونشاير موتورز" للسيارات: "إن القدرة على العودة إلى التواصل والتعلم في المجال هو شيء أتطلع إليه حقًا، الشيء الوحيد الذي لفت انتباهي حقًا هو موضوع حول "تعلم مهارات جديدة تعلمك الموازنة بين أعباء عملك، وهو أمر أثار إعجابي واهتمامي لأننا نضغط باستمرار على فريق العمل حتى نتأكد من سير العمل باستمرار لكننا لا نمتلك الأدوات أو المهارات لإدارة أعمالنا بطريقة ماهرة".

ومن بين الميزات الأساسية في معرض تجار تجزئة السيارات Live 2021 سيكون مسرح الإلهام الجديد، سيكون المسرح مكانًا للعروض التقديمية الإستراتيجية حول القيادة، وتحسين الربحية، والاستفادة الكبري من السيارات الكهربائية في المستقبل.

على الجانب الآخر، يعد مركز السيارات المستعملة الذي تم إنشاؤه حديثًا ميزة تفاعلية جديدة حيث يشارك الخبراء من القطاع، آخر الأخبار والرؤى والنصائح حول تحسين أرباح هذه التجارة.

لتجار التجزئة للسيارات ديفونشاير موتورز معرض تجار تجزئة السيارات مركز السيارات مركز السيارات المستعملة

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