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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان.. إصابة ألماني بطلق ناري خلال توجهه إلى مطار كابول

أفغانستان.. إصابة
أفغانستان.. إصابة ألماني بطلق ناري خلال توجهه إلى مطار كابول

أصيب ألماني بطلق ناري اليوم الجمعة خلال توجهه إلى مطار كابول الذي تسيطر عليه حركة طالبان.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر إصابة مواطن ألماني بعيار ناري خلال توجهه إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.

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يأتي ذلك فيما يعتزم الجيش الألماني إرسال مروحيتين إلى العاصمة الأفغانية كابول لإجلاء ألمان ومتعاونين محليين من أفغانستان.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" في تقرير لها اليوم أنه من المقرر استخدام المروحيتين التابعتين لقيادة القوات الخاصة (KSK) لإنقاذ الذين يبحثون عن الحماية.

وأوضحت المجلة أن المروحيتين مخصصتان في الواقع لتحرير الرهائن، وهما سريعتان للغاية في الحركة ويمكنهما الهبوط، حتى في المدن المكتظة بالمباني.

ويمكن لجنود القوات الخاصة الألمانية استخدام المروحيتين لنقل مجموعات صغيرة من الأفراد من كابول أو مناطق أخرى تسيطر عليها طالبان إلى المطار الذي يصعب الوصول إليه حاليا، بحسب تقرير المجلة، استنادا إلى مصادر من الجيش الألماني.

وحتى الآن، ينتشر الجيش الألماني فقط داخل مطار كابول، الذي يتم تأمينه من قبل القوات الأمريكية. ومن هناك، تم نقل أكثر من 1600 شخص على متن طائرات عسكرية ألمانية منذ يوم الاثنين الماضي حتى الآن.

وتستخدم دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مروحيات في كابول لنقل أشخاص في حاجة للحماية إلى المطار. ويتسم الوضع حول المطار في شمال المدينة بفوضى عارمة منذ أيام. ويحاول آلاف الأفراد اليائسين دخول المطار والصعود على متن طائرات إجلاء - لكن معظم المحاولات تبؤ بالفشل.

وقالت تقارير إخبارية أفغانية إن لاعب في منتخب كرة القدم الأفغاني للشباب كان بين ضحايا تشبثوا في طائرة عسكرية أمريكية وهي تقلع من مطار كابول، بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأفادت وكالة أنباء "أريانة" الأفغانية، أن المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة الأفغانية أكدت أن "زكي أنوري، لاعب منتخب الشباب الوطني لكرة القدم (19 عامًا)، كان من بين مئات الشباب الذين حاولوا مغادرة البلاد بالتشبث بطائرة عسكرية أمريكية".

وبينما لم يتضح بعد كيف مات اللاعب، ذكرت الوكالة عبر حسابها في موقع تويتر، أنه "سقط ومات"، وفقا لما نقلته عن المديرية العامة للرياضة الأفغانية.

في سياق متصل، قال نادي "أسود خراسان" الأفغاني، في صفحته الرسمية بفيسبوك، إن لاعب منتخب أفغانستان للناشئين كان من بين الضحايا الذين قتلوا في الحادثة.

وأضاف النادي أن أنوري حاول "الذهاب إلى أمريكا والعثور على مستقبل أفضل، ركب على عجلات الطائرة الأمريكية مع العديد من مواطنيه الآخرين الذين سقطوا على الأرض أثناء الطيران مع العديد من مواطنيه الآخرين. عسى أن يخلد في سلام، وتظل ذكراه باقية".
 

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