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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

باستخدام نظارة الواقع الافتراضي.. فيسبوك تطلق خدمة جديدة لـ عقد اجتماعات

نظارة الواقع الافتراضي
نظارة الواقع الافتراضي فيسيوك

أعلنت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق خدمة جديدة مخصصة لأغراض التعاون المهني، تتيح للمستخدمين عقد اجتماعات بواسطة خوذ الواقع الافتراضي «أوكولوس»، وهي خطوة إضافية نحو بناء الـ«ميتافيرس»، وهو عالم سيمتزج فيه الحقيقي والافتراضي في نهاية المطاف على نحو متناغم، وفقاً للشركة.
 
وذكر موقع تك كرانش التقني، أن الخدمة تتضمن ظهور المشاركين في "غرف العمل" حول طاولة مستديرة على شكل صور فيسبوك الرمزية («أفاتار») للأشخاص تشبه شخصيات الرسوم المتحركة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الشركات العمل من المنزل بعد أن أدت جائحة كورونا إلى إغلاق مساحات العمل الفعلية، وكتغير جديد ينتشر في جميع أنحاء العالم.

فيسبوك الواقع الافتراضي أوكولوس أفاتار غرف العمل

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