عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق شقة سكنية فى القليوبية

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة فى القليوبية بندب المعل الجنائي لفحص حريق شب في شقة سكنية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة لتحديد أسبابه وحصر التلفيات.

أقرا أيضا:
مدمن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا فى القليوبية


وكانت قوات الحماية المدنية فى القليوبية قد سيطرت على الحريق من خلال الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتبين احتراق محتويات الشقة بالكامل دون خسائر في الأرواح، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال مالك الشقة بشأن الواقعة.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مسطرد وعلى الفورانتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان الحادث وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

من ناحية اخري أمرت نيابة قليوب فى القليوبية بالاستعلام عن حالة طفلة سقطت من شرفة منزلهم مما أدى إلى إصابتها باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد ، كما أمرت النيابة بسماع أقوال اهلية المصابة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى يفيد استقبال طفلة 4 سنوات نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.


وبالمعاينة والفحص وسؤال والد الطفلة "محمد ص م" 23 سنة والذى أكد أنه أثناء لهو طفلته "جنى" بشرفة الشقة سكنهم بالدور الثاني بقرية طنان دائرة المركز اختل توازنها وسقطت فى الشارع مما أسفر عن إصابتها الواردة بالتقرير الطبى.

من ناحية أخرى لقيت طالبة ثانوى فى القليوبية  مصرعها إثر سقوطها من الدور الرابع في منزلها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة أثناء نشر الغسيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


تلقي العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة إخطارا بسقوط فتاة من الدور الرابع في مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها في الحال.


جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم أحمد عصر لمكان الواقعة الواقعة.


وبالمعاينة والفحص تبين أن الفتاة "كريمة ن" 18 سنة طالبة بالثانوية العامة وبسؤال والدها وشقيقتها أنها كانت تنشر الغسيل وحدث لها حالة إغماء واختل توازنها وسقطت أثناء ذلك ونفوا أنها انتحرت بسبب الثانوية العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.


كما تخلص شخص من حياته بالانتحار بالقليوبية شنقا لفشله فى العلاج حيث قام بربط إشارب بسقف مسكنة المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة بطوخ التحقيق. 
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم قها يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانتحار شخص داخل مسكنه ، وتبين قيام المدعو " ع .أ" 35 سنة عاطل ومقيم الحسانية بربط إشارب فى سقف منزله المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه مما أدى إلى مصرعه وذلك لفشله فى العلاج من الإدمان تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة المعمل الجنائى مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية مسطرد

موضوعات متعلقة

إصابة طفلة بنزيف .. سقطت من شرفة منزلهم فى القليوبية

حبس نجار مسلح مزق جسد عامل خلال مشاجرة فى القليوبية بسبب فتاة

حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

التصريح بدفن جثة حلاق صدمته سيارة بالخانكة فى القليوبية

ترشيحاتنا

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة للإيجارات القديمة بعد حديث السيسي

السعودية.. إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام كوكايين مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

هل يمكن أن تشتعل السيارات الكهربائية بسبب السيول؟

إجراءات جديدة للمسجدين الحرام والنبوي.. تفاصيل

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. بث مباريات الدوري الأيطالي مجانا

أفغانستان وليبيا على الطاولة.. بوتين يستقبل ميركل في زيارة وداع بموسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

ضرب زميله.. إيقاف لاعب جالاتا سراي 8 مباريات

جريمة مساكن الزلزال.. بلطجية يشرحون جسد شاب مات دفاعا عن إهانة والدته

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

سر منع مؤمن زكريا من العلاج في لندن ومتعب يكشف التفاصيل

عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ