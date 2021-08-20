ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق شقة سكنية فى القليوبية

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة فى القليوبية بندب المعل الجنائي لفحص حريق شب في شقة سكنية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة لتحديد أسبابه وحصر التلفيات.

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وكانت قوات الحماية المدنية فى القليوبية قد سيطرت على الحريق من خلال الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتبين احتراق محتويات الشقة بالكامل دون خسائر في الأرواح، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال مالك الشقة بشأن الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مسطرد وعلى الفورانتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان الحادث وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

من ناحية اخري أمرت نيابة قليوب فى القليوبية بالاستعلام عن حالة طفلة سقطت من شرفة منزلهم مما أدى إلى إصابتها باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد ، كما أمرت النيابة بسماع أقوال اهلية المصابة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى يفيد استقبال طفلة 4 سنوات نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.



وبالمعاينة والفحص وسؤال والد الطفلة "محمد ص م" 23 سنة والذى أكد أنه أثناء لهو طفلته "جنى" بشرفة الشقة سكنهم بالدور الثاني بقرية طنان دائرة المركز اختل توازنها وسقطت فى الشارع مما أسفر عن إصابتها الواردة بالتقرير الطبى.

من ناحية أخرى لقيت طالبة ثانوى فى القليوبية مصرعها إثر سقوطها من الدور الرابع في منزلها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة أثناء نشر الغسيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقي العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة إخطارا بسقوط فتاة من الدور الرابع في مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها في الحال.



جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم أحمد عصر لمكان الواقعة الواقعة.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الفتاة "كريمة ن" 18 سنة طالبة بالثانوية العامة وبسؤال والدها وشقيقتها أنها كانت تنشر الغسيل وحدث لها حالة إغماء واختل توازنها وسقطت أثناء ذلك ونفوا أنها انتحرت بسبب الثانوية العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.



كما تخلص شخص من حياته بالانتحار بالقليوبية شنقا لفشله فى العلاج حيث قام بربط إشارب بسقف مسكنة المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة بطوخ التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم قها يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانتحار شخص داخل مسكنه ، وتبين قيام المدعو " ع .أ" 35 سنة عاطل ومقيم الحسانية بربط إشارب فى سقف منزله المعرش بالخشب وقام بشنق نفسه مما أدى إلى مصرعه وذلك لفشله فى العلاج من الإدمان تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة التحقيق.