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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام كوكايين مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

السعودية
السعودية

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام فى السعودية من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء عدد (6) مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة وفق صحيفة عاجل أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي بعدد (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلوجرام من "الكوكايين".

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وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقًا لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثل ذلك في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.

هيئة الزكاة والضريبة مطار الملك فهد الدولي السعودية مادة الكوكايين

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السعودية.. إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام كوكايين مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

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