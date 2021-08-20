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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يفتح باب المشاركة في دورة 2022

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة السادسة للمهرجان، والتي ستُعقد خلال شهر فبراير ٢٠٢٢.
 

وأوضحت إدارة المهرجان، إنها ستبدأ تلقي الأفلام عبر موقعها الإلكتروني بداية من ٢٢ أغسطس وحتى نهاية نوفمبر المقبل. 
 

ويضم  المهرجان، مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.
 

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عقدت في موعد استثنائي خلال شهر يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سيعود المهرجان في دورته المقبلة إلي موعده الأصلي خلال شهر فبراير المقبل.
 

وكانت الدورة الخامسة شهدت تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري، كما تم إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي، وكاتبة السيناريو كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز، وشهدت الدورة الماضية للمهرجان عرض 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الطويلة و14 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.
 

كما شهدت الدورة الماضية للمهرجان استحداث مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام لتدريب أبناء وبنات محافظة أسوان بشكل خاص وجنوب مصر بشكل عام علي فنون السينما المختلفة، وشارك في المسابقة الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وضمت لجنة تحكيم المسابقة في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود .

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