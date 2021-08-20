لن أترك حب حياتي.. قصة رجل أعمال أسترالي يحول سيارته لمدفن |صور

تخطي عشقه لسيارته أعلى درجات الجنون، تنطبق هذه العبارة على قصة رجل أعمال أسترالي خطط لتحويل سيارته إلى مدفن ومأوى أخير يحتضن جثمانه بعد وفاته، بعدما رافقته سيارته الرياضية المحببة إلى قلبه فى التنزه و التنقل على مدار سنوات، وهي "مورجن ايروماكس".

وقال "فيلين آلان" لـ"رتروموتيف" إنه سأل في كل تفاصيل وتكاليف تحويل سيارته لمدفن وبالفعل سيدفع حوالي 350 ألف دولار مقابل تحويل سيارته لمدفنه ومثواه الأخير، حتي يظل بجوار حب حياته، فسيارة المورجن ايروماركس، سيارة رياضية تم صنع 100 نسخة منها في العالم كله ثم توقف خط إنتاجها.

مضيفًا "أنا لا آخذ نفسي بجدية، أنا هنا من أجل المزاح والمرح وأحب هذه السيارة بشكل جنوني لذلك أخطط أن أدفن بداخلها".

ومن بين ترتيبات الجنازة والدفنة أن يتم وضع السيارة في حاوية طولها 20 قدمًا سيتم إنزالها في حفرة هائلة في الأرض وتغطيتها ببلاطة خرسانية.

وأوضح "آلان" أنه طلب أيضًا تكفينه بملابس من جلد التمساح تغطي كل جسده من رأسه حتى أخمص قدميه، مع وضع يد واحدة على عجلة القيادة والأخرى تحمل سيجارًا.

وقد اشترى "آلان"، وهو رجل أعمال يدير شركات Kickers و JBL التي تستورد قطع غيار للسيارات إلى أستراليا، السيارة الرياضية النادرة في عام 2014 بسعر 265 ألف دولار، من مالكها الأول نجم التلفزيون ريتشارد هاموند.

وكشف "آلان" أنه كان على اتصال بـ"هاموند" حتى بعد شراء سيارته، حيث أخبره "هاموند" أنه "نادم أشد الندم على بيعه السيارة المورجن".