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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

"مش لعبة".. سيارة كهربائية من نصف مليون قطعة ليجو.. صور

مش لعبة .. سيارة
"مش لعبة" .. سيارة كهربائية من نصف مليون قطعة ليجو

قدم معرض "ليجو لاند بارك" في اليابان، نسخة طبق الأصل من سيارة تويوتا سوبرا GR، مصنوعة من 477,303 قطعة ليجو، أي ما يقرُب من نصف مليون وحدة، كما يُقدَّر وزنها بـ 1640 كيلو جرام، وذلك احتفالًا بالعيد الـ35 للسيارة الأيقونية.

وفقًا لموقع "موتور ترند"، اهتم الفريق المسؤول عن تركيب سيارة الليجو اهتمامًا بالغًا بدقة العمل الفني الذي يقومون بتركيبه والحفاظ على أبعادها الأصلية، مع مراعاة التطابق الكامل مع السيارة الحقيقة التي عُرضت في المعرض الياباني بجوار السيارة الليجو.

استغرقت العملية المعقدة حوالي 2400 ساعة من العمل المضني لتركيب قطع الليجو وبناء هيكل مماثل لسيارة السوبرا بالحجم الطبيعي والحقيقي، كما استغرق التخطيط السابق للتركيب حوالي 3000 ساعة .

أوضح الموقع أنه بالإضافة إلى وحدات الليجو، تشمل السيارة على عجلة قيادة وعدادات ودواسات وشاشة المعلومات والترفيه وإطارات ومقاعد ومصابيح أمامية كلها مأخوذة من مصنع السيارة الأصلية.

منوهًا أنها ليست سيارة "لعبة" بل قابلة للقيادة، ومزودة بمحرك كهربائي قادر على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 17 ميلًا في الساعة، أي 28 كيلومتر في الساعة، أي أنها ستتفوق فعليًا على مثيلتها التقليدية من ناحية السرعة على الطريق لأنها أخف وزنًا.

قامت قبل ذلك الليجو بارك باليابان بتصميم مشاريع ليجو مماثلة، لهوندا وبوجاتي وMcLaren ومجموعة من السيارات الكهربائية.

ليجو لاند بارك اليابان السوبرا GR سيارة تويوتا سوبرا GR تويوتا تويوتا سوبرا

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