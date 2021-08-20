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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 90 مليون سنة.. العثور على بيضة عملاقة تنتمي للعصر الطباشيري

بيضة
بيضة

أعاد الباحثون فحص بيضة ضخمة اعتقدوا في البداية أنها تنتمي إلى ديناصور، وتقرر أنها في الحقيقة تابعة لسلحفاة عملاقة يبلغ طولها خمسة أقدام (متراً ونصف المتر)، ولديها جنين متحجِّر بداخلها.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، البيضة شبه الكروية بحجم كرة التنس، التي يبلغ قياسها 2.1 × 2.3 بوصة، تم اكتشافها في مقاطعة خنان بالصين، وتنتمي إلى مجموعة السلاحف «نانهسينغشليداي»، وأنواع «نانيانجانسيس».

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وازدهرت هذه السلحفاة المنقرضة الآن خلال العصر الطباشيري الأعلى، منذ ما يقرب من 90 مليون سنة.

ومع ذلك، نفقت كل السلاحف هذه في الوقت الذي انقرضت فيه الديناصورات، وفقاً للتقارير.

ويعتقد الخبراء أن قشرة البيضة السميكة سمحت بمرور الماء من خلالها، لذلك تم دفنها في أعماق الأرض ولم تجفّ، مما سمح للجنين بالبقاء بعد كل هذه السنوات.

وكتب الباحثون في الدراسة: «يمكن للبيض الكروي أيضاً أن يقلل من فقد الماء، وقد يكون قشر البيض الكثيف في بعض الزواحف تكيفاً مع المناخ الجاف».

وقالوا: «البيضة كروية مع قشرة سميكة (نحو 0.7 - 1.0 مم) من هذا النوع من السلاحف، حيث يُقترح أيضاً أنها تكيفت مع البيئات القاحلة».

على النقيض من ذلك، فإن بيض السلاحف الحديثة، رغم اختلاف الأنواع، يبلغ طولها بضع بوصات وقشرتها تعتبر رقيقة.

ولأغراض المقارنة، يبلغ قطر بيض السلاحف البحرية الجلدية الظهر، أي الأكبر في العالم، 5.3 سم، ويمكن أن يصل وزن البيضة إلى 90 جراماً في المتوسط.

قالت دارلا زيلينيتسكي، إحدى مؤلفي الدراسة المشاركين، لـ«سي بي سي» إنه تم العثور على البيضة بالقرب من أنهار قديمة، مما قد يساعد في الحفاظ عليها عندما فاضت.

وأضافت زيلينيتسكي: «خلال موسم الأمطار، ربما تكون هذه الأنهار قد فاضت ودفنت البيضة التي كانت في السهول الفيضية، مما يحتمل أن يحافظ عليها كأحفوريات».

وتشتهر منطقة خنان أيضاً بالعديد من بيض الديناصورات المتحجرة.

ويتسابق العالم في وقتنا الحالي في مجال البحث والاستكشاف للتحصول على بيانات العصور القديمة حتى نتمكن من معرفة سبل العيش السابقة واسباب النفوق والانقراض للكائنات الحية في العصور القديمة. 

بيضة ديناصور سلحفاة جنين الباحثون

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