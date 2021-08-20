أخبار السيارات| التيتانيوم تغزو الأسواق.. 4 نصائح توفر في نفقات استخدامك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

شكل مختلف كليا.. "بورشه" تشوق عملاءها بنصف صورة

شوِّقت شركة "بورشه" جماهيرها وألهبت حماسهم من خلال تدوينه قصيرة على حساب "تويتر" الخاص بها، بعدما نشرت صورة لمصباح أمامي بتقنية LED لسيارة حمراء بمنحنيات أنيقة، لتثير شغف محبي السيارات الفاخرة.

قادمة من أفلام الخيال العلمي.. سيارات التيتانيوم تغزو الأسواق قريبا

ارتبطت مادة التيتانيوم بأفلام الخيال العلمي والروبوتات وسفن الفضاء وكل الأبطال الخارقين وغواصات الحرب الباردة، ولكن التيتانيوم ليست مادة خارقة أو نادرة بل مادة موجودة في حياتنا بشكل يومي، بدءًا من الكمبيوتر المحمول ونوادي الجولف حتى صناعة الصواريخ والطائرات ويبدو أنها ستغزو أيضًا عالم السيارات في المستقبل القريب.

هل يمكن أن تشتعل السيارات الكهربائية بسبب السيول؟

مع انتشار الفيضانات حول العالم وغرق الشوارع في عدد كبير من الدول مثل فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بدأ سؤال جديد يطرح نفسه على الساحة، ماذا يحدث للسيارات الكهربائية وما هو مدى الخطورة إذا واجهت إعصار وفيضانات، هل ستحترق وتتسبب في مصيبة لقائدها والركاب؟

إمكانيات مذهلة... "فولكس فاجن" النجمة الأولى للشرطة الأوروبية

اشترت الشرطة الألمانية في ولاية ساكسونيا 215 سيارة فولكس فاجن ID.3 هاتشباك كهربائية، ليستخدمها رجال المخابرات وموظفي الشرطة غير النظاميين، في مراقبة الشوارع وتعقب المجرمين و ستحتوي على راديو وسارينة إنذار ومنارات LED المغناطيسية .

"خلي بالك من جيبك".. 4 نصائح توفر في نفقات سيارتك

يمكنك أن تكون قائدًا لسيارتك منذ عقود لكنك لا تعرف خباياها أو يكون لديك معلومات خاطئة قبلتها وصدقتها لمجرد أنها متداولة على نطاق واسع، لذلك نقدم لك 4 نصائح يمكنها أن تعطيك معرفة أكثر وأعمق بحال سيارتك وتجعلك توفر في نفقات صيانتها، ولا تكون صيداً ثميناً للميكانيكي المستغل.

4 عادات خاطئة تفعلها يوميًا في سيارتك تستنزفك ماديًا

بمرور الزمن تكتسب عادات محددة تفعلها داخل سيارتك بطريقة لاإرادية وبعدم وعي منك، وكلما زادت سنوات خبرتك في قيادة السيارات تصبح هذه العادات صعب التخلص منها أو تعديلها لأنك تفعلها بعقلك الباطن.

تقرير "يو بي إس": زيادة كبيرة في إنتاج السيارات بدءًا من سبتمبر.. لهذا السبب

توقع تقرير بنك "يو بي إس" الاستثماري، أن يشهد قطاع السيارات انفراجة كبيرة فيما يخص أزمة الرقائق الإلكترونية أو ما يسمى أشباه الموصلات، خلال الربع الأخير من 2021، وهي الأزمة الأكبر التي واجهت مصنعي السيارات منذ جائحة كوفيد 19 و تباطؤ سلاسل التوريد.