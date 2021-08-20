كارثة الشتاء المقبل.. إصابات كورونا في بريطانيا تعاود الارتفاع

لا تزال أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تشهد ارتفاعًا مطردًا ومثيرًا للقلق، وسجلت وزارة الصحة البريطانية 37 ألفًا و314 إصابة جديد خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع بنسبة 14.1% عن العدد المسجل الجمعة الماضية، فيما بلغ متوسط الإصابات اليومية هذا الأسبوع 31 ألف إصابة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت السلطات الصحية كذلك 114 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع نسبته أيضًا 14% عن العدد المسجل الجمعة الماضية، فيما سُجلت 858 حالة دخول إلى مستشفيات لمرضى مصابين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وحذرت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ من أن معدل العدوى يتراوح الآن بين 0.9% - 1.2%، ارتفاعًا من 0.8% - 1% الأسبوع الماضي، حيث يشير معدل العدوى إلى عدد الأشخاص المتوقع أن ينقل إليهم مصابًا واحدًا بفيروس كورونا العدوى، ومن الضروري إبقاء هذا المعدل تحت نسبة 1% كي يبدأ معدل انتشار الفيروس بالتراجع.

وهناك مخاوف متزايدة من أن عدد الإصايات المتزايد في بريطانيا قد يتحول إلى كارثة مميتة خلال الشتاء المقبل عندما يحل الطقس البارد وتعود المدارس.

جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه إحصاءات السلطات الصحية في إنجلترا أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في المستشفيات بسبب فيروس كورونا لم يتم تطعيمهم.

وتدرس بريطانيا تعليق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن يزيدون على 50 عاما، وقصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أمس الخميس، أن هيئة الصحة الوطنية قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما هذا الخريف.

وأضافت الصحيفة أن العلماء في الحكومة يدرسون قصر الجرعة إعطاء الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت الصحيفة إن الهيئة وضعت خططا لطرح برنامج للجرعات المعززة اعتبارا من سبتمبر المقبل بناء على نصيحة مؤقتة من اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين.

ومع ذلك قالت مصادر مقربة من اللجنة للصحيفة البريطانية إن هناك أدلة قليلة تدعم مثل هذا النهج وقد يتم استهداف فئة "محدودة" تشمل من هم في أمس الحاجة إليه.

وقال أندرو بولارد رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات هذا الشهر إن بريطانيا ليست بحاجة حاليا إلى جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 وينبغي إعطاء‭‭ ‬‬هذه الجرعات إلى دول أخرى.

وتخطط بريطانيا لطرح برنامج لجرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، وقال وزير الصحة ساجد جاويد إنه يتوقع أن يبدأ البرنامج في أوائل سبتمبر، في انتظار المشورة النهائية من المسؤولين المعنيين.