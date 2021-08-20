عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة الشتاء المقبل.. إصابات كورونا في بريطانيا تعاود الارتفاع

انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا

لا تزال أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تشهد ارتفاعًا مطردًا ومثيرًا للقلق، وسجلت وزارة الصحة البريطانية 37 ألفًا و314 إصابة جديد خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع بنسبة 14.1% عن العدد المسجل الجمعة الماضية، فيما بلغ متوسط الإصابات اليومية هذا الأسبوع 31 ألف إصابة.

 

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت السلطات الصحية كذلك 114 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع نسبته أيضًا 14% عن العدد المسجل الجمعة الماضية، فيما سُجلت 858 حالة دخول إلى مستشفيات لمرضى مصابين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

 

وحذرت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ من أن معدل العدوى يتراوح الآن بين 0.9% - 1.2%، ارتفاعًا من 0.8% - 1% الأسبوع الماضي، حيث يشير معدل العدوى إلى عدد الأشخاص المتوقع أن ينقل إليهم مصابًا واحدًا بفيروس كورونا العدوى، ومن الضروري إبقاء هذا المعدل تحت نسبة 1% كي يبدأ معدل انتشار الفيروس بالتراجع.

الصحة تكشف تفاصيل التعديلات الجديدة على بروتوكول علاج كورونا

4 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي من كورونا.. تعرف عليها

وهناك مخاوف متزايدة من أن عدد الإصايات المتزايد في بريطانيا قد يتحول إلى كارثة مميتة خلال الشتاء المقبل عندما يحل الطقس البارد وتعود المدارس.

جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه إحصاءات السلطات الصحية في إنجلترا أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في المستشفيات بسبب فيروس كورونا لم يتم تطعيمهم.

وتدرس بريطانيا تعليق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن يزيدون على 50 عاما، وقصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أمس الخميس، أن هيئة الصحة الوطنية قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما هذا الخريف.

وأضافت الصحيفة أن العلماء في الحكومة يدرسون قصر الجرعة إعطاء الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت الصحيفة إن الهيئة وضعت خططا لطرح برنامج للجرعات المعززة اعتبارا من سبتمبر المقبل بناء على نصيحة مؤقتة من اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين.

ومع ذلك قالت مصادر مقربة من اللجنة للصحيفة البريطانية إن هناك أدلة قليلة تدعم مثل هذا النهج وقد يتم استهداف فئة "محدودة" تشمل من هم في أمس الحاجة إليه.

وقال أندرو بولارد رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات هذا الشهر إن بريطانيا ليست بحاجة حاليا إلى جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 وينبغي إعطاء‭‭ ‬‬هذه الجرعات إلى دول أخرى.

وتخطط بريطانيا لطرح برنامج لجرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، وقال وزير الصحة ساجد جاويد إنه يتوقع أن يبدأ البرنامج في أوائل سبتمبر، في انتظار المشورة النهائية من المسؤولين المعنيين.

كورونا بريطانيا إصابات وفيات الصحة كوفيد

موضوعات متعلقة

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب:‭ ‬الرئيس السيسي لم‭ ‬يبحث‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب

الرياضة "أمن قومى" 7 سنوات من الإنجازات والثورة الإنشائية غير المسبوقة فى حكم الرئيس السيسي..شاهد

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

ستلمسها الأجيال القادمة بكل فخر..نواب: اهتمام السيسي بـ الصحة غير مسبوق.. ومبادراته أنقذت المصريين من أخطار داهمتهم لعقود.. وما تم في عهده من إنجازات دليل على قراءته للمشهد الطبي ومقتضيات الأمن القومي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب.. السيسى‭ ‬والتاريخ.. 7 ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬والمجد

سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تغفر ذنوبك

عبدالرازق توفيق : نجاح الرئيس ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار بـ غزة تجسيد لدور ومكانة مصر

في ذكرى تولي السيسي الرئاسة.. طفرة ثقافية وإنجازات بالملايين بكل ربوع مصر

ترشيحاتنا

نجوت من كورونا المميتة.. أول تعليق من وائل الإبراشي على حالته الصحية

مساعد وزيرة التضامن يكشف دور المواطن فى تنفيذ مشروع حياة كريمة

كارثة الشتاء المقبل.. إصابات كورونا في بريطانيا تعاود الارتفاع

الكرملين: بوتين يلتقي العاهل الأردني الاثنين المقبل في روسيا

زى النهاردة.. الأهلي يتعادل فى داكار والزمالك يسقط بالدورى والإسماعيلي يفوز فى أدغال غانا

ليفربول يقترب من تجديد عقد محمد صلاح حتى 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

إيقاف مدحت شلبي بعد هجومه على جماهير الأهلي

الجنرال يعتذر عن وصف جمهور الأهلي بـ«البلهاء».. وأون سبورت توقفه لنهاية الموسم

ميسي يعود إلي برشلونة.. تفاصيل

حريق هائل يلتهم قرية كاملة بدولة أوروبية .. شاهد

توفيت الأم عند رؤية جثة ابنتها.. تشييع جثمان شهيدة الغربة ووالدتها بسوهاج

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة للإيجارات القديمة بعد حديث السيسي

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ