الصحة تكشف تفاصيل التعديلات الجديدة على بروتوكول علاج كورونا

كشفت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، تفاصيل التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة علي بروتوكول علاج كورونا.

وقالت عاصم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" هناك 5 تعديلات أجرتها وزارة الصحة على برتوكول علاج كورونا للمصابيين في المستشفيات.

وأشارت إلي أن الوزارة وضعت البروتوكول الأول في مارس 2020 مع بدء انتشار الوباء في مصر، وأجرت بعدها عدة تغييرات فيه لتتوافق مع التغييرات التي تحدث للفيروس وتوافقًا مع بروتوكولات العلاج الدولية.

وأكد أن أخر تعديل بإضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ويساهم فى خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا فى نسخته الخامسة.

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الرعاية الصحية تكشف إنجازاتها لتطوير الخدمات للمنتفعين.. اعرف التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة باجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع قيادات الرعاية الطبية والعلاجية الجُدد بالهيئة، والذي أكد خلاله على وضع استراتيجية عمل موحدة لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمة الطبية المقدمة بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وتضمنت النشرة، توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع، في مجالات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنفيذ الابتكارات والاختراعات التي تخدم مجال الرعاية الصحية، بما يضمن استمرار الارتقاء بالخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

كما تضمنت لقاء الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع وفد من مستشفى الكهرباء بمقر فرع الهيئة في بورسعيد، وذلك لتناقل الخبرات عن مجال الخدمات التمريضية كونه مثال متميز بهيئة الرعاية الصحية، والذي استعرضت خلاله د. كوثر محمود نجاحات منظومة التمريض بمنشآت الهيئة، مؤكدة أهمية التعليم والتدريب المستمر للطواقم التمريضية بما يضمن جودة الرعاية الطبية المقدمة، باعتبارهم شريكا أساسيا في نجاح أداء الخدمات للمرضى وبجودة عالمية، وذلك علاوة على زيارتهم التفقدية لمستشفيي النصر التخصصي للأطفال والسلام التابعين للهيئة ببورسعيد للإطلاع والتعرف على أرض الواقع على نظم الجودة والاعتماد والميكنة بمستشفيات الهيئة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتضمنت أيضًا، إعلان هيئة الرعاية الصحية موعد عقد امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق بمعاهد رعاية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022/2021، والتابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد في (16-19) من شهر أغسطس الجاري، إضافة إلى إعلان نجاح إعادة تسجيل مستشفى السلام بورسعيد لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مطابقتها المعايير والاشتراطات الموضوعة للجودة بما يتواكب مع أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة العالمية.