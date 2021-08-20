جنوب إفريقيا: 289 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، تسجيل 289 حالة وفاة، و14 ألفا و312 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المعهد الوطني للأمراض المعدية على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في جنوب إفريقيا- الأكثر تضررا من الفيروس في القارة- إلى 78 ألفا و983 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونين و666 ألفا و964 إصابة.