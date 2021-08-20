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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على الزمالك بهدف أحمد محسن

صدى البلد

تقدم نادي سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا 
و يضم التشكيل كل من: 
حراسة المرمى : محمد أبوجبل
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني ويوسف أوباما ومروان حمدي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة الزمالك 

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل  - خالد صبحي  - سيف تقا  - أحمد محسن.

خط الوسط:  محمد إبراهيم - محمد توني  - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر.  

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم  - أحمد غنيم  - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز تشكيل سيراميكا كليوباترا باتريس كارتيرون هيثم شعبان

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