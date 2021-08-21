مفتي الجمهورية في لقاء مفتوح حول بناء الانسان بجامعة القاهرة غدًا

ينظم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لقاءا مفتوحا بـ جامعة القاهرة غدا الاحد، حول بناء الانسان وتطوير العقل المصري .

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وذلك على هامش فعاليات افتتاح فعاليات معسكر قادة المستقبل النسخة الرابعة ، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معسكر قادة المستقبل يأتي في إطار مشروع طرحته الجامعة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، موضحًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

وأضاف الدكتور الخشت، أن لقاء طلاب الجامعة مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء سيثري الفكر الشبابي من خلال خبرات كبار المفكرين وتجاربهم، بما يعزز لدى الشباب ثقافة الانتماء الوطني والتعرف على حقائق المشروعات العملاقة التي تقودها الدولة الوطنية، والإجابة على تساؤلات الطلاب، مع إدارة حلقات النقاش معهم حول طبيعة الإنجازات المتجددة ودورها في بناء مستقبل أجيال الوطن.

ويحتفي المعسكر في نسخته الرابعة بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة في وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن بينهم فضيلة مفتى الجمهورية د. شوقي علام، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمستشار بهاءالدين أبو شقة، والدكتور سعد الدين الهلالي، ثروت الخرباوي، والدكتور حسام موافي، مرسي عطا الله، أسامة سرايا، وجدي زين الدين، أكرم القصاص، محمد أمين وغيرهم.